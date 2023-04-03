Татарский и окно Овертона Telegram-канал «Запретное мнение»

3.04.2023, 9:57

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Отсидеться в тылу не удастся.

В центре Санкт-Петербурге был взорван один из самых известных Z-пропагандистов Владлен Татарский, ежедневно призывавший «как можно быстрее расправиться с Украиной и украинцами».

Это очередное напоминание о том, что нынешняя «НеВойна» не ограничивается зоной СВО. Любой радикальный сторонник продолжения агрессии, находящийся вдали от фронта, рискует стать следующей жертвой наравне с обычным мобилизованным гражданином.

Отсидеться в тылу не удастся. Кто мечтал о тотальной войне — наконец-то её получил. Только радости почему-то на лицах у них нет.

Z-радикалы вновь завыли о «жестокости украинских диверсантов» и «бесчеловечном ведении войны Украиной», забыв, как покойный Татарский всю зиму призывал бомбить гражданскую инфраструктуру, чтобы лишить мирных украинских граждан теплоснабжения.

С каждым новым днём правил и ограничений в «НеВойне» становится всё меньше, но важно помнить, что данное окно Овертона было открыто 24 февраля прошлого года Путиным при активной поддержке тех самых «военкоров» и «идеологов русского мира», которым федеральная пропаганда сейчас будет создавать образ невинных жертв.

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