В Гомеле опрокидывание авто после бокового удара попало на видео

В Гомеле опрокидывание авто после бокового удара попало на видео1
- 3.04.2023, 10:05
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Столкнулись Kia и BMW.
В Гомеле в результате бокового столкновения пострадали два человека, один из них ребенок. По данным ГАИ, за рулем Kia находился 37-летний мужчина. Как видно на записи, зафиксировавшей момент аварии, он не пропустил встречный BMW. Удар пришелся в боковую часть кузова и был такой силы, что Kia опрокинулся набок.
«Водитель Kia при повороте налево на территорию магазина не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении BMW, которым управляла 33-летняя женщина-водитель, — такова предварительная версия инспекторов. — От удара Kia опрокинулся и столкнулся с Volkswagen, выезжавшим с прилегающей территории магазина».
В результате ДТП травмы получили два пассажира BMW — 54-летняя женщина и 6-летний мальчик, который ехал без детского удерживающего устройства и не был пристегнут. Их доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.