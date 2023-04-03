Девушки Бонда нервно курят в стороне 9 Юрий Бутусов

3.04.2023, 10:14

9,628

Юрий Бутусов

Это сюжет для блокбастера.

Девушки Бонда нервно курят в стороне от такого железного самообладания и драматического сюжета! Девушка, подарившая Максиму Фомину бомбу в виде золотого Владлена, была остановлена охраной на входе на конференцию, ее не пустили с коробкой! И тогда она открыто при всех пожаловалась, что охрана считает ее подарок бомбой! И попросила у самого Татарского разрешения занести коробку в зал и передать ему лично ценный подарок – его личный золотой бюст, который она изготовила сама!

Это был точнейший психологический ход, тщеславный Фомин на него не мог не клюнуть. И сам Фомин согласился принять от девушки подарок, и охрана пропустила коробку, и польщенный вниманием Фомин поставил золотой бюст рядом с собой!

Но и это не все – девушке нельзя было сразу уйти, поскольку обрадованный поклонницей Фомин пригласил ее сесть неподалеку от него!

И чтобы не вызывать подозрений, девушка села близко, в очень опасной близости от бомбы! Вот это нервы и мотивация на результат! Это сюжет для блокбастера.

Юрий Бутусов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».