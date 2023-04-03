Белорус построил ферму для майнинга в неприметном частном доме, но что-то пошло не так 2 3.04.2023, 10:27

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История из Калинковичей.

Белорусские майнинговые фермеры выбирают для своей деятельности неприметные полупустые дома. Ведь ферма шумит, и жить рядом с ней непросто.

Если же не приглядывать за оборудованием, его могут банально разворовать. В конце 2022 года житель города Калинковичи обратился в милицию с заявлением, что из его дома пропали компьютерные комплектующие на общую сумму в 17 200 рублей. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Калинковичского районного отдела Госкомитета судебных экспертиз.

«По прибытии установлено, что в неприметном частном доме потерпевший гражданин оборудовал компьютерную «ферму» для майнинга криптовалюты. Дом же достался ему по наследству.

В ходе осмотра во дворе и в самом помещении обнаружены и изъяты два следа обуви, след орудия взлома и фрагменты ворса на раме окна. Среди нескольких человек в круг подозреваемых в совершении кражи попал житель райцентра. Он сразу сознался правоохранителям в содеянном, пояснив, что проник в дом, отжав створку окна.

Из дома похитил 13 видеокарт и три блока электропитания. «Похищенное спрятал, чтобы позже продать», — сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

По результатам экспертиз специалист ГКСЭ установил, что дом взломали отверткой, которую позже обнаружили у подозреваемого. Также установлено, что ему принадлежат два следа от обуви, обнаруженные в том самом доме.

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