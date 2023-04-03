Кошачий концерт кремлевских жаб 1 Альфред Кох

3.04.2023, 10:24

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Альфред Кох

Российское наступление провалилось.

Прошел один год и тридцать шесть дней войны. На фронте все по-прежнему. За сутки ничего существенного не произошло. Русские давят в Бахмуте и медленно продвигаются к центру города. В Авдеевке они тоже атакуют, но там продвижения никакого не видно. На всех остальных участках - без изменений.

Я так понимаю, что Залужный ждет, когда полностью иссякнут силы у вагнеровцев, и последние всплески анонсированного еще перед новых годом «грандиозного русского наступления» - затухнут.

Затухнут, так толком и не начавшись. И вот тогда нужно будет начинать контрнаступление ВСУ. Никаких не раньше. Прежде, Путин должен еще спалить последние российские роты в этом своем провальном наступлении. Потому, что каждый не уничтоженный солдат наступающего противника, это солдат, который, перейдя к обороне, убьет минимум троих твоих, когда уже они пойдут в наступление. Такова простая и жестокая арифметика войны.

Поскольку уже всем совершенно ясно, что российское наступление провалилось, то Путину давно бы уже было пора перейти к обороне. И не тратить ресурсы в бессмысленной битве за тот же Бахмут. И то, что он продолжает наступать - это большой подарок для ВСУ. И поэтому пока он его дарит, не мешайте ему это делать, не требуйте от Залужного наступления.

Тут давеча случился довольно забавный случай. Западные политики (уж не помню кто конкретно) что-то такое сказали, про возможность введения в зону российско-украинского конфликта миротворцев под флагом ООН.

Боже! Что ту началось у кремлевских жаб! Какой-то кошачий концерт. Они буквально визжали о том, что это совершенно невозможно. Что это попирает основы. Что даже обсуждать это кощунственно. И главное: никогда, никакие миротворцы не войдут в зону конфликта без согласия России и ее национального лидера - великого полководца Владимира Владимировича Путина.

И буквально следом, без всякого зазора, на Лукашенко нашали кнопочку и он заученной скороговоркой выпалил про необходимость перемириях и немедленного прекращения огня.

Это вызвало такой прилив энтузиазма у путинской обслуги, что они наперебой заворковали, что Лукашенко это нужно немедленно обсудить с Путиным и они должны принять решение, и что вопрос важный, а инициатива - своевременная. И теперь нужны консультации между этими двумя союзниками…

Ау, убогие! А с Зеленским вы не хотите это обсудить? Если миротворцев нужно обсуждать с Путиным, а без этого идея не работает, то как может работать перемирие и прекращение огня без согласия на него Украины? У вас все хорошо с головой? Вы не видите как глупо вы смотритесь отрицая одну возможность и предлагая взамен еще более странную?

О каком перемирии может идти речь, когда Украина сто раз на дню говорит одно и то же: никакого перемирия не будет пока россияйская армия не уйдет на границы 1991 года. Что тут непонятно, а, Лукашенко? Разве тут есть простор для фантазии?

Или, может, вы хотите прекратить огонь в одностороннем порядке? Это - пожалуйста. В этом есть рациональное зерно. Действительно: если конец неизбежен, то пусть он наступит быстро. К чему эта затянувшаяся агония? Как говорится: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Прекращаете огонь, ВСУ приходит, вы сдаетесь - финита ля комедия. Только тогда такое перемирие называется капитуляцией.

Или, может, вы хотите объявить перемирие с одновременным отступлением на границы 1991 года? Что ж, тогда да. Такой вариант перемирия действительно не нужно согласовывать с Зеленским. Но это единственный вариант, который с ним не нужно согласовывать. Однако, сдается мне, что не его предлагает Лукашенко. Ой не его…

В общем, болтовня очередная. Надувание щек. Это на фоне того, что даже самые оголтелые путинские пропагандисты поняли, что победой уже давно не пахнет. А вовсе даже наоборот. Что светит им в обозримом будущем «отрицательная победа», которая в простонародье называется разгромом. Со всеми вытекающими последствиями.

А все началось в Буче. Годовщину трагедии в которой мы сегодня вспоминаем. Именно резня в Буче привела к срыву переговоров с Стамбуле. Именно после этого для украинцев вопрос победы над путинским войском стал принципиальным.

Именно после Бучи западные лидеры отбросили последние сомнения и приняли решение о военной поддержке Украины.

Путин! Поблагодари своих мародеров, мясников и садистов за Бучу. Именно там из лидера агрессивной страны ты превратился в военного преступника. Именно с этого момента начался для тебя обратный отчет. И теперь твоя шагреневая кожа неумолимо сжимается. Все твои дни сочтены. «Мене, текел, фарес».

Впрочем, ты их и в самом деле отблагодарил: вручил ордена и медали, а воинской части присвоил звание гвардейской. И тем самым подписал себе приговор. Потому, что стал соучастником. Справедилвости ради нужно сказать, что ты им и до этого был, но наградив этих садистов ты дал показания против себя самого и теперь ни у кого нет никаких сомнений, что все это они делали с твоего согласия, а скорее всего - по твоему приказу.

И сегодня, через год после трагедии в Буче, я могу сказать только одно: эти смерти точно будут отомщены. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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