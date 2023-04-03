«Когда расходы перевалили за $350 000, перестала считать» 3 3.04.2023, 10:37

3,924

фото: onliner

Как белоруска построила дорогой дом и решила продать его ниже себестоимости.

Если ехать из Минска в сторону Слуцка, можно наткнуться на деревню Самуэлево. Она находится примерно в 20 км от столицы и почти ничем не отличается от других таких же точек на карте. Но Елену Попову эта локация чем-то зацепила.

«Этот дом о любви, безопасности и экологичности. Вместе с бывшим мужем мы строили его исключительно для себя. Можно сказать, это пристанище двух эгоистов. Поэтому здесь много открытого пространства и минимум помещений для гостей. Правда, это не мешало нам собирать всех друзей под одной крышей», — подмигивает Елена.

Несколько лет назад ее мечта о семейном гнездышке материализовалась в одноэтажный деревянный дом, в котором каждое бревнышко подобрано лично хозяйкой. О тяготах и радостях строительства, а также о поиске декора по всему миру и, конечно, потраченных средствах она рассказала Onlíner.

— Мы объездили примерно 15 населенных пунктов: искали большой участок с минимумом соседей. Хотелось какого-то уединения. Потом приехали сюда, увидели, что тут все пустенько-голенько, вокруг аутентичные сельские хаты. Муж сразу загорелся идеей покупать у местных натуральные продукты: молоко, мясо, яйца… Ну разве в условных Раубичах вы найдете деревенское яйцо прямо из-под курицы? — резонно замечает собеседница. — Весь этот колорит его покорил, а мне пришлось смириться. Поначалу все происходящее казалось катастрофой: я и за городом-то никогда не жила! Но теперь мне тут очень комфортно: обнуляю мозги на 100%, отдыхаю и вдохновляюсь.

Семья приобрела участок солидной площади — 18 соток. На тот момент он выглядел девственно чистым, а из всех коммуникаций было доступно только электричество.

— Сошлись на том, что дом обязательно должен быть деревянным. Над проектом трудились сразу три архитектора: я сама (у меня есть соответствующее образование) и еще два опытных специалиста. Вместе мы продумывали планировку, рассчитывали устойчивость конструкций, количество нужных материалов и т. д.

После того как здание выросло на бумаге, нужно было вырастить его в реальности. Для этого Елена долго и упорно «пытала» знакомых, чтобы они наконец подсказали хорошую строительную бригаду.

— В итоге нам посоветовали очень замечательных ребят. За три года, что они у нас работали, мы стали настоящей семьей. В конце стройки я их всех подарками задарила, — улыбается женщина.

А начиналось все с фундамента… Он у коттеджа свайно-ростверковый. Пока его возводили, супруги занимались заготовкой леса.

— Выбирали только те сосны, что не пережили подсочку. Когда из дерева достают смолу, оно заболевает, теряет свою плотность, становится рыхлым, непрочным. Нам такой вариант не подходил. Понравившиеся стволы нам выпилили в лесничестве, и мы повезли их на производство пиломатериалов. Там их обработали и сделали бревна. Когда я зашла в цех, то почувствовала просто потрясающий запах. Осознав, что это мой будущий дом, я даже расплакалась и расцеловала эти брусья. Рабочие стали меня снимать со словами: «Мы никогда такого не видели».

Однако первые венцы (несколько бревен, соединенных в единый горизонтальный ряд по всему периметру) были все-таки не из дерева, а из камня. Данная технология применяется, чтобы здание простояло долгие годы: атмосферные осадки и грунтовые воды неблагоприятно сказываются на брусьях, если они расположены близко к земле.

— Сами венцы «перевязаны» с помощью дубовых нагелей — они подсыхают вместе со всей конструкцией и не дают ей разойтись.

На коттедж ушло около 40 кубов древесины. Толщина стен составляет 22 см. Снаружи они покрашены, а внутри пропитаны специальным маслом.

— Крыша у нас двухскатная, покрыта бельгийской композитной черепицей. Она совсем не шумная: в непогоду дождь по голове не барабанит. Чтобы стропила не подгнивали от влажности, мы использовали специальную мембрану и капельники, которые не дают задерживаться конденсату и доставляют его в систему водоотвода. Благодаря этому на техэтаже всегда сухо — там даже систему хранения можно оборудовать.

Площадь дома составляет 200 «квадратов». Высота потолков — 3—6 метров (такая разбежка объясняется наличием второго света). На первом этаже располагаются гостиная, кухня, чайная комната, спальня, кабинет, санузел и котельная. Еще здесь есть мансарда с библиотекой, гостевой спальней и несколькими кладовками.

— У лестницы, ведущей на второй уровень, довольно интересная история. Раньше у дороги росли два ясеня, мешавшие нам сделать человеческий въезд во двор. В сельсовете срубить их запретили: их когда-то посадил граф Чапский — ясеневая аллея вела прямо к его имению. Так они и стояли, пока их с корнем не вырвал сильный ветер. Мы решили сохранить эти деревья: повезли сначала за 60 км, чтобы распилить, потом за 120 км, чтобы высушить, затем за 180 км, чтобы создать эту лестницу. Так нам удалось сберечь частичку истории.

Ремонт внутри дома длился еще год. Все потому, что материалы для отделки пришлось заказывать из-за границы. Например, облицовочный кирпич для фундамента и стен, обои (они итальянские, стоили около €200 за метр), плитку для ванной комнаты и прихожей.

Теперь пробежимся по деталям. Потолок покрыт цветным маслом, перегородки из камня оштукатурены и тоже покрашены, на полу в жилых зонах уложен дубовый паркет.

Чтобы как-то разбавить древесную палитру, Елена добавила в интерьер и другие оттенки — белый, синий. А еще разнообразила пространство декором — например, гобеленом на всю стену, который попал в гостиную прямиком из Англии.

— Еще до покупки участка я занималась собирательством: везла из разных стран все, что хоть как-то приглянулось. Когда началось строительство, этот недуг лишь обострился. Из каждого путешествия я таскала какие-нибудь милые безделушки. С Сицилии я приволокла картины: когда проходила таможню, сняла их с подрамников и свернула в полотенца. Боялась, что с ними могут не пропустить. Люстра над обеденным столом — из Сингапура, светильник над кухонным островом — из Нидерландов.

В доме хватает предметов, о которых хозяйка может рассказать какую-нибудь байку. Взять хотя бы бра в форме собачьих голов. Их белоруска присмотрела в столичном ресторане «Мадам Коко». «Хочу для своего жилья таких охранников», — решила Елена и стала уговаривать владельца заведения отдать ей двух запасных псов. Он сдался. Более того, бесплатно изготовил для них таблички с именами (женщина назвала псов по-простому — Феоктистом и Евлампием).

— Советское радио (ему лет 70) нашла у друга в сарае. Пропадало там, пока я не заметила такую красоту и не забрала с собой. Когда вижу что-то любопытное, просто схожу с ума. Приемник я отреставрировала, покрыла лаком. К слову, он до сих пор в рабочем состоянии.

А вот вся мебель в комнатах, напротив, отнюдь не винтажная, хоть внешне ее и напоминает. Бóльшая часть выполнена из массива, заказывалась также из разных стран — Италии, Латвии, Германии. Что-то куплено в Беларуси.

Отдельное место в сердце собеседницы отведено камину. Он работает по принципу русской печи. Состоит из чугунной норвежской топки с хорошим стеклом, теплонакопительных панелей, керамического дымохода… Елена уверяет, что служить людям вся эта конструкция будет еще лет 100.

Ну а что там с удобствами? Газ в коттедж не проведен, помещения отапливаются электрическим котлом. Так как женщина здесь прописана, потребление рассчитывается по льготному тарифу. Хотя зимой «коммуналка» все равно бьет по карману: за свет Елена платит порядка 350 рублей. Зато летом сумма снижается до 50 рублей. Вода на участке из скважины, есть местная канализация.

Помимо основного здания, на 18 сотках расположилась также беседка с летней кухней. Бревна, из которых ее соорудили, обрабатывались вручную. Еще тут нашлось место небольшому фонтану, дровнице, хозпостройке и экопарковке. Во дворе растет много разных деревьев — в теплое время года за ними ухаживает садовник.

Конечно, вы хотите знать, в какую сумму обошлось все это богатство. Белоруска говорит, что на отметке в $350 000 уже перестала считать.

— Денег мы не жалели, так как хотели сделать все качественно. Лет шесть не ездили с мужем в отпуск, старались экономить даже на одежде. Как только появлялась лишняя копейка, мы сразу покупали что-то в дом.

Сейчас коттедж выставлен на продажу. Елена не надеется вернуть все потраченные средства, так что поставила на него ценник в $279 000 по курсу.

— Давно мечтаю о новом этапе в жизни. А что подходит для этого лучше, чем очередной архитектурный вызов?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».