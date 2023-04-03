Как правильно хранить старый смартфон: важные нюансы 2 3.04.2023, 10:39

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Тем, кто в дальнейшем намерен как-то использовать свой старый гаджет, важно следовать простым инструкциям.

Среди всех технологических устройств, которые мы имеем дома, – смартфоны, являются, пожалуй, наиболее трудными в поддержании рабочего состояния. Они легко выходят из строя, если не используются постоянно, так как их компоненты не способны «выживать» в некоторых ситуациях, пишет «Униан».

Если вы купили новый телефон, но планируете сохранить старый как запасной вариант на будущее, нужно учесть пару важных моментов. Поскольку далеко не всегда владельцы поступают разумно, складируя их в шкафу или коробке.

Как правильно хранить старый телефон – важные моменты

- Рекомендуется зарядить телефон на половину перед тем, как отправить его «на пенсию». - - - Желательно на 50-80%, чтобы избежать глубокого разряда.

- Также не стоит хранить телефон в том месте, где он может получить повреждения, например, на полке с инструментами или рядом с магнитами или другими источниками электромагнитных полей.

Важно не допускать слишком низких или высоких температур: согласно документу поддержки Apple, iPhone можно хранить в диапазоне от -20 до +45 градусов Цельсия. Учитывая, что аккумуляторы других смартфонов имеют аналогичный химический состав, то это правило также применимо к ним.

Избегайте мест с повышенной влажностью.

Ну, и самое главное – время от времени проверяйте состояние смартфона: достаточно просто включить его и оставить включенным на пару минут. Как правило, это достаточно делать 2-3 раза в год.

Хранить его лучше всего в том же виде, в котором он был приобретен: в оригинальной коробке. В случае отсутствия оригинальной упаковки, следует использовать защитную пленку для экрана и чехол, чтобы уберечь устройство от возможных повреждений и ударов.

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