Российских военнослужащих зафиксировали в Мозыре 3.04.2023, 10:58

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Идет передвижение колонн с техникой ВС РФ.

1-2 апреля на территории Беларуси зафиксировали военную активность. Как выглядело перемещения по дорогам по информации мониторинговой группы «Беларусі гаюн»:

- Крупная колонна с техникой Вооруженных сил России (20+ единиц) фиксировалась на трассе М1. Речь идет об участке Жодино - Борисов.

- Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ фиксировались в Гомеле, Мозыре и на отдельных участках трасс М8 и Р31.

- Крупных колонн с техникой Вооруженных сил Беларуси (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске и на отдельных участках трассы М1.

- Военнослужащие РФ фиксировались в Мозыре.

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