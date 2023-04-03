Изменился порядок записи на польские визы в ВЦ Беларуси 3.04.2023, 11:26

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Новые правила уже действуют.

С 29 марта изменился порядок записи на подачу документов на польские визы для некоторых категорий заявителей в визовые центры Бреста, Гродно, Пинска, Барановичей и Лиды.

Так, иностранцы, проживающие в Беларуси без вида на жительство, несовершеннолетние, а также лица старше 60 лет теперь могут подать заявку по электронной почте appt.polbrest@vfsglobal.com.

Запись вышеуказанных категорий заявителей через электронные почты info.polbrest@vfshelpline.com и info.polgrodno@vfshelpline.com более не осуществляется.

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