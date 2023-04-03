«Лукашенко выглядит жалко» 5 3.04.2023, 11:32

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фото: anadolu agency

Американский политик рассказал о метаниях белорусского диктатора.

Лукашенко выглядит жалко. Об этом «24 Каналу» завил общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин.

Рашкин подчеркнул, что сегодня Лукашенко оказался заложником собственных мнений. Европа готова наложить еще больше санкций за размещение ядерного оружия на территории его страны, хотя решение не принимал он.

«Это классическая ситуация у диктаторов, когда они отождествляют собственное выживание с выживанием страны, которой правят. Сейчас он мечется между Россией и Китаем, но выглядит жалко. Никто из диктаторов не хотел бы выглядеть в глазах мирового сообщества так, как Лукашенко», – добавил американский политик.

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