Молодечненец отбил от ворон раненого зайца 1 3.04.2023, 11:48

Затем мужчина начал его лечить.

Инцидент произошел на улице Бабушкина в Минске. Житель Молодечно Павел ехал в столицу по делам и увидел, как на обочине две вороны в буквальном смысле заклёвывают зайца. Молодечненец долго не думал, вмешался в «конфликт» и увез беднягу лечить, пишет kraj.by.

— Вероятно, зайца сбила машина. Зверек был в сильном стрессе. Когда я приблизился, «косой» пытался убежать. Падал и бился головой о деревья, потом отбивался лапами. Ходил за ним и уговаривал дать возможность помочь. А тот ни в какую — опять убежал, мчался на дорогу. Наконец, поймал. 40 минут за ним гонялся, — рассказывает Павел.

По словам Павла, зайцу хорошо досталось — вороны выклевали у бедняги кусок меха, что-то нехорошее было и с глазом.

В итоге Павел отнес зайца в машину и увез домой спасать. Бедолагу поселили в клетку, которую одолжили соседи. Павел обрабатывал раны, и через пару дней у зайца начал появляться аппетит.

— Я удивился, что ни морковь, ни капуста новому другу не «зашли». Куда лучше пришлись по душе молодые ветки деревьев, яблоки и свекла, — улыбается Павел. — А хитрый какой оказался! Иду проведать, взглянуть, жив ли, а тот слышит, что кто-то идет, и ложится с вытянутыми ногами, закатывает глаза и притворяется мертвым. Тот еще «басурман».

Павел уточнил, что намерен выпустить зайца в лес, как только тот окрепнет.

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