Три рецепта салатов на Пасху, которые стоит приготовить на праздничный стол 3.04.2023, 12:00

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Они разнообразят меню.

Многие хозяйки уже начали планировать меню на Пасху, которую по григорианскому календарю будут отмечать в воскресенье 9 апреля, а по юлианскому – на неделю позже, то есть 16 апреля. «Апостроф» предлагает приготовить на праздничный стол несколько вариантов салатов с мясом.

Мясной салат «Мужской каприз»

Ингредиенты: балык, ветчина или буженина (200 г), запеченное куриное мясо (200 г), болгарский перец (2 шт.), томаты (4-5 шт.), лук (1 шт.), сыр моцарелла (150 г).

Ингредиенты для соуса: майонез (2-3 ст. л.), сладкая дижонская или американская горчица (1 ч. л.), ягодный сироп (1 ч. л.), чеснок (2 зубчика), соль, смесь перцев молотая.

Приготовление:

Балык и запечённое куриное филе нарезаем соломкой.

Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в лимонном соке, соли и сахаре 15 минут.

Болгарский перец желательно взять разного цвета (красный и желтый). Промываем его в проточной воде, вырезаем семенную коробку и измельчаем не слишком тонкими полукольцами.

Томаты тоже берем разного цвета, например, желтые, черные, красные. Промываем их и нарезаем.

Все подготовленные ингредиенты отправляем в глубокую миску и сверху посыпаем моцареллой. Для приготовления соуса в стакане смешиваем майонез, горчицу и ягодный сироп. Очищаем чеснок и пропускаем его через пресс, добавляем в заправку, солим и перчим.

Заправляем салат с балыком соусом и тщательно перемешиваем.

Салат с печенью

Ингредиенты: куриная или говяжья печень (400 г), мука (для панировки), яйца (3 шт.), лук (2 шт.), морковь (2 шт.), огурец (1 шт.), помидор (1 шт.), консервированная кукуруза (0,5 банки), зеленый лук (по желанию), майонез.

Приготовление:

Печень промываем в проточной воде, отделяем от пленок и желчных проток, нарезаем соломкой и обваливаем в муке. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем до готовности. Перекладываем в тарелку, чтобы она остыла.

Лук очищаем от шелухи и нарезаем соломкой.Обжариваем его на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Добавляем к луку морковь, натертую на терке, тушим до готовности. Затем перекладываем и ждем, пока зажарка остынет.

Яйца отвариваем вкрутую – 10 минут после закипания, затем охлаждаем, очищаем от шелухи и нарезаем соломкой.

Огурцы и помидоры споласкиваем в проточной воде, нарезаем соломкой.

Смешиваем все подготовленные ингредиенты, добавляем кукурузу, зеленый лук, соль, перец и майонез.

Салат с филе индейки

Ингредиенты: пекинская капуста (250 г), консервированная кукуруза (1/2 банки), филе индейки (250 г), апельсин (1 шт.), батон (2 кусочка) или готовые сухарики, майонез, французская горчица (1 ч. л.), чеснок (4 зубчика), соль (по вкусу).

Приготовление:

Для приготовления такого мясного салата можно взять филе индейки или курицы. Его нужно заранее обжарить, остудить и порезать кубиком.

Апельсин промываем, очищаем и тоже режем кубиком.

Пекинскую капусту мелко шинкуем. Батон подсушиваем на сковороде или тостере и нарезаем на небольшие ломтики.

Чеснок очищаем от шелухи и пропускаем через пресс, соединяем с майонезом и горчицей.

В салатник выкладываем капусту, мясо, кукурузу, апельсин. Перемешиваем, заправляем майонезной смесью, сверху посыпаем сухариками.

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