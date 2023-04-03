В Армении избили сына премьера Пашиняна

В Армении избили сына премьера Пашиняна4
- 3.04.2023, 12:04
- 7,954
Власти страны заявили о «провокации».
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что неизвестные напали на сына армянского премьер-министра Ашота Пашиняна.
Подробности инцидента чиновник не сообщил, однако заявил, что он является очередной в серии провокаций, совершаемых против представителей власти и их родственников. Симонян также упомянул о случае в парламенте, когда депутат от блока «Айастан», член партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, а затем в центре Еревана еще один представитель «Дашнакцутюн» оскорбил самого спикера.
«Это серия организованных провокаций, следы которой, уверен, находятся также за пределами страны», — написал спикер Национального собрания Армении в соцсетях.