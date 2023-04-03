Внутренние разборки или сакральная жертва: основные версии убийства Татарского 2 3.04.2023, 12:16

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Мнения экспертов.

В Петербурге 2 апреля произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского пропагандиста, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина). Военкор, известный своими скандальными антиукраинскими заявлениями, погиб.

РосСМИ пытаются обвинить Украину в причастности к убийству Татарского настолько неубедительно, что даже Z-патриоты не верят им.

Сайт Charter97.org собрал основные версии ликвидации российского пропагандиста.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что убийство Татарского может быть предупреждением «повару» Путина, главе ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост президента РФ.

«Эта атака также может быть попыткой власти запугать других блогеров, связанных с ЧВК «Вагнера», — отмечают аналитики.

«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника», — прокомментировал гибель российского военкора советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению аналитика Анатолия Несмияна, ликвидация Татарского — это возможный сюжет донесения друг до друга своего недовольства внутри кремлевских элит.

«Учитывая, что погибший сегодня Фомин был твердым представителем сетки известного бизнесмена, нельзя исключать, что таким немудрящим способом до него довели какую-то известную ему и его оппонентам мысль. То, что люди в этом кругу — расходный материал, говорить, наверное, нет никакого смысла. В этом смысле погибший сегодня Фомин был выбран просто по принадлежности к той или иной «сетке». И вряд ли причина была иной. Ничего личного, как говорится. Да и место очень напоминает именно намек — соседнее со взорванным кафе здание — офис этого самого бизнесмена, кафе — его же. Тут и совсем тугой догадается. А уж что там было в послании — то известно только написавшему и прочитавшему», — пишет Несмиян в Telegram.

Внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что Москве нужны какие-то поводы для демонстрации тезиса «не все так однозначно».

«Подобные взрывы с жертвами в далеких от войны городах – это хороший способ представить себя жертвой», — написал эксперт в Facebook.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, специализирущийся на инсайдах из политической верхушки РФ, пишет, что подрыв в Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского — результат разборок внутри российской власти.

«После убийства Дугиной позиции Кириенко (заместитель руководителя администрации Путина — прим.) были сильно продорваны его оппонентами, а Пригожин получил от него желаемое. После нынешнего убийства Сергея Владленовича могут попробовать и вовсе вынести из власти. А именно Кириенко сейчас главный противник политической карьеры Пригожина», — озвучивает свою версию Telegram-канал.

История с Владленом Татарским является продолжением того, что случилось с Дарьей Дугиной — разборки внутри кланов и сакральные жертвы, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

«Очередной заигравшийся в империю «реконструктор» с мутным прошлым. Откровенно говоря, не та «сакральная жертва», под знаменем которой можно раскрутить еще сильнее колесо внутреннего террора и провести победоносное наступление на Западе. Но в путинском черном зазеркалье еще и не такое бывало», — пишет телеграм-канал «СерпомПо».

«Это очередное напоминание о том, что нынешняя «НеВойна» не ограничивается зоной СВО. Любой радикальный сторонник продолжения агрессии, находящийся вдали от фронта, рискует стать следующей жертвой наравне с обычным мобилизованным гражданином», — пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

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