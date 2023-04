«За первый год работы похудела до 39 килограмм» 3 3.04.2023, 12:22

Белорусы рассказали про работу в IT.

Если верить вездесущим курсам и коучам, тестирование — тот самый путь в IT, который сможет пройти вчерашний грузчик. Насколько же все радужно в действительности? Об этом onliner.by рассказали три стороны: сами тестировщики, те, кто их учит, и те, кто их нанимает.

«Есть шанс столкнуться с реальностью и перегореть»

Маша успела попробовать себя и в аутсорсе, и в продуктовой компании, и в стартапе. А до этого обучалась тестированию на курсах одной минской компании, еще в доковидные времена.

Многие ребята с курса так и не дошли до своих первых офферов. Но часть студентов получила приглашение на интервью с работодателем. В числе таких счастливчиков оказалась и Маша, которая по итогам собеседования сразу попала на довольно сложный проект.

Сейчас Маша находится в поиске новой работы и отмечает, что рынок вакансий существенно просел:

— Я каждый день листаю ленту LinkedIn, вижу огромное количество джунов-тестировщиков и понимаю, как сейчас ребятам тяжело. Когда я меняла работу во времена ковида, у меня из 11 собеседований было 8 офферов. Сейчас даже дойти до технического собеседования тяжело, вакансий просто нет.

Утверждение о том, что тестирование — это самый простой вход в IT, Маша называет странным мифом.

Маша, QA

В свой первый год в качестве QA я похудела до 39 кг. До ночи училась и делала тестовые задания, проходила повышение квалификации внутри компании и учила программирование, т. к. мне с ходу пришлось залететь на проект с автоматизацией. И это было совсем непросто.

Сейчас, когда конкуренция сумасшедшая, а от джунов ждут знаний мидлов и сеньоров, «войти в айти» с мыслью «ну что там это тестирование, сиди ищи ошибки» не получится. Есть шанс столкнуться с реальностью и перегореть.

«Желающих сейчас очень много, и конкуренция действительно высокая»

До тестирования Павел трудился в госучреждении на должности, аналогичной позиции системного администратора.

Но захотелось нового, поэтому отправился на курсы QA в Минске. После них — три тестовых задания и два собеседования, одно из которых вылилось в первую работу в качестве тестировщика.

— Я не думаю, что сейчас совсем мало вакансий. Они есть, и для джунов варианты тоже есть. Но другой вопрос, что желающих стало очень много и конкуренция действительно высокая, — отмечает Павел.

Павел ,QA

Тестированию нельзя научиться с ходу, но в этом нет ничего сверхсложного. Считаю, что за два месяца обучения любой человек сможет понять основы. В базе там есть вещи, которые ты будто бы всегда знал, и их просто помогают логически упорядочить.

«Даже не могу представить, что происходит у джунов»

Чтобы стать QA, Кирилл учился на платных курсах. После них он три месяца ходил по собеседованиям, но безрезультатно.

Потом попал на курсы EPAM, которые пять лет назад особенно котировались. Отучился два месяца, но не прошел внутрь компании. Поэтому вновь вышел на рынок, где нашел работу через месяц.

Сейчас же, по словам Кирилла, стало больше и курсов, и желающих стать тестировщиками, поэтому количество кандидатов на вакансию выросло:

— Некоторые компании остановили наем в Беларуси, количество вакансий сократилось. При этом на рынке много опытных людей типа сеньоров с десятилетним опытом работы. Раньше таких специалистов можно было только захантить. А сейчас они на рынке, потому что закрываются их проекты. Поэтому даже не могу представить, что происходит у джунов.

И категорически не согласен с тезисом «тестирование = легкий вход в IT». Сейчас к тестировщикам выдвигается гораздо больше требований, чем десять лет назад. Это больше не дисциплина, откуда люди переходили в программирование.

Кирилл, QA

Сейчас знать нужно много и важно уметь работать с разными технологиями. Если хочется стать программистом, лучше учиться на него сразу, потому что специфика знаний QA и разработчика сегодня сильно различается.

«На предложение, где требуется Junior QA, может быть 300—400 откликов»

До тестирования Александра работала медсестрой в минской больнице. Потом — парочка курсов, после которых девушка попыталась устроиться на позицию тестировщика, но сказалось отсутствие практических навыков.

Их Александра получила на курсе, где ученики работают на реальных проектах.

— Заветного оффера еще нет, но сейчас помогаю маленькому стартапу. А получить предложение по работе сложно, так как спрос на вакансии очень высокий. На предложение, где требуется Junior QA, может быть 300—400 откликов, — рассказывает девушка.

Александра, QA

Правда ли, что тестирование — это легкий вход в IT? Если есть люди, которые так считают, то они просто не пробовали туда войти. Еще пару лет назад требования на позицию тестировщика были существенно ниже, чем сейчас. Возможно, тогда все так и думали, но сегодня ситуация другая.

«В 2023 году все входы в IT непростые»

С мнениями тестировщиков вроде бы разобрались. А вот что скажет про стереотип о легкости профессии тестировщика Станислав Сподарик, QA Team Lead и QA-коуч, который обучает людей тестированию с 2017 года?

— На первом занятии я спрашиваю слушателей курса, почему они выбрали тестирование. И про «легкий способ попасть в IT» слышу довольно часто. Думаю, такое мнение складывается из-за недобросовестной рекламы, которая обещает золотые горы через два месяца обучения без каких-либо особых усилий.

Я стараюсь этот миф развеять и донести до слушателей, что через тестирование попасть в IT не легко, а легче. Легче по сравнению с другими IT-специальностями. Но само по себе тестирование гораздо многограннее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас требования к начинающим тестировщикам выросли по сравнению с требованиями пятилетней давности. Важно понимать, что курсы дают только базу и без самообучения и постоянной практики получить заветный оффер вряд ли получится.

В 2023 году все входы в IT непростые. И вакансий сейчас меньше, чем хотелось бы. Но даже в текущее непростое время начинающие тестировщики могут найти работу — просто потребуется больше времени и усилий, чем раньше.

Появятся новые проекты, продукты, стартапы и компании, и тестирование в них никуда не денется. Поэтому необходимо адаптироваться под текущие реалии, чтобы соответствовать по тем знаниям и навыкам, которые запрашивает работодатель. И помнить, что дорогу осилит идущий, — мотивирует Станислав Сподарик.

«Без технических скиллов можно положить свой сертификат о прохождении курсов на полку»

На этой воодушевляющей ноте обращаемся к специалисту, который контактирует с теми, кто ищет работу после прохождения курсов. Виоле Капской, IT HR и фаундеру проекта в области IT HR / IT Recruitment, с вопросом «Как устроиться на работу после курсов?» пишут каждый день.

— Много джунов на рынке появилось еще с ковидных времен. А вакансий стало мало во всей IT-отрасли, в QA в том числе. При этом сократилось количество хороших стажировок, которые раньше могли послужить ступенькой для оффера.

Штормит на рынке даже тех, кто уже работает в IT на позиции Middle и Senior, что уж говорить о людях без опыта. Это связано с ситуацией в мире: компании фактически не могут набирать новый штат и пытаются за счет оптимизации остаться на плаву. Проектов для новых людей просто нет.

Но если вы все-таки решили проложить путь в QA, важно понимать, что на курсы вы должны идти не за сертификатом, а за сильными практическими скиллами. Это может дать хоть какой-то шанс на фоне кандидатов, которые думают иначе.

Потому что поток конкурентов только с теоретическими знаниями не прекратится до тех пор, пока люди будут верить в стереотип про легкость профессии QA. И без технических скиллов можно положить свой сертификат о прохождении курсов на полку, — советует специалист.

