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Польша передала Украине несколько своих истребителей

  • 3.04.2023, 12:32
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Польша передала Украине несколько своих истребителей

Ранее на такой же шаг пошла Словакия.

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29, сообщил руководитель Офиса президента по вопросам международной политики Марчин Пшидач.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части», — сказал он в эфире RMF FM.

23 марта, как писал сайт Charter97.org, Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты.

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