В белорусском городе объявили на следующую пятницу «полдня трезвости» 3.04.2023, 12:38

1,834

Что это и зачем?

В исполкоме Барановичей Брестской области сообщили, что проведут уже ставший традиционным «полдня трезвости». 7 апреля там не будут продавать алкоголь с 00:00 до 14:00, пишет Telegraf.

Почему только полдня? И на кого рассчитан временной промежуток с утра до обеда — непонятно. Ведь традиционно алкоголем перед выходными в пятницу закупаются уже после работы.

Но чиновники сообщили, что в эти полпятницы без алкоголя собираются проводить мероприятия, направленные на «пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма» в связи с Днём здоровья.

Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. А также на продажу для проведения ритуальных обрядов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».