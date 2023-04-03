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В белорусском городе объявили на следующую пятницу «полдня трезвости»

  • 3.04.2023, 12:38
  • 1,834
В белорусском городе объявили на следующую пятницу «полдня трезвости»

Что это и зачем?

В исполкоме Барановичей Брестской области сообщили, что проведут уже ставший традиционным «полдня трезвости». 7 апреля там не будут продавать алкоголь с 00:00 до 14:00, пишет Telegraf.

Почему только полдня? И на кого рассчитан временной промежуток с утра до обеда — непонятно. Ведь традиционно алкоголем перед выходными в пятницу закупаются уже после работы.

Но чиновники сообщили, что в эти полпятницы без алкоголя собираются проводить мероприятия, направленные на «пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма» в связи с Днём здоровья.

Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. А также на продажу для проведения ритуальных обрядов.

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