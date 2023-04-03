Журналисты опубликовали памятку, которую вручают российским оккупантам 3.04.2023, 12:48

1,792

Ее авторы называют отступление из Херсона «позорным».

Издание «Медуза» получило памятку, которую выдают российским солдатам. Ее авторы называют отступление из Херсона «позорным» — и требуют вернуться к сталинским методам ведения войны.

«Геббельсовщина, что я могу сказать»

Осенью 2022 года Западный военный округ (ЗВО) выпустил «Памятку военнослужащего Вооруженных сил РФ, участвующего в СВО». Ее выдают российским солдатам, отправляющимся в Украину.

На обложке брошюры, которая есть в распоряжении «Медузы», нарисована карта Украины: Крыма на ней нет, а территории Луганской и Донецкой областей отмечены красным (другие оккупированные Россией регионы никак не обозначены).

В памятке солдатам среди прочего рассказывают, что их может ждать «дополнительное вознаграждение» (50 тысяч рублей (около 640 долларов) за сбитый беспилотник, миллион (около 12 860 долларов) — за захваченную ракетную систему HIMARS), и объясняют, как в случае ранения оформить пенсию по инвалидности. Однако бо́льшая часть документа посвящена идеологическому обоснованию войны.

Главу, где перечисляются аргументы в пользу начала «спецоперации», предваряет цитата итальянского ученого Галилео Галилея: «Истинное знание — знание причин». В тексте сразу же объявляется, что западные страны всегда занимались «порабощением покоренных стран и народов», а их идеалы полностью противоречат ценностям российской «самобытной цивилизации».

Чтобы «доказать» этот тезис, авторы начинают повествование с событий XV века: «Благосостояние Запада создавалось путем превращения в рабов жителей Африки, безжалостной колонизации Индии, геноцида индейцев, сознательного уничтожения китайцев опиумом». Переломным моментом стал 1945 год, когда СССР «выстоял под ударом объединенной Гитлером Европы». Это привело «к образованию социалистического лагеря» и вынудило Запад основать НАТО, которое с тех самых пор «ведет активную подрывную работу, направленную на ослабление России».

«Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны „сдержали“ обещание не допустить продвижения НАТО на восток», — говорил Владимир Путин 21 февраля 2022 года, за три дня до начала войны. В брошюре это утверждение тщательно проиллюстрировано: страны на карте мира пронумерованы в порядке своего вступления в военный альянс.

Сама суть «западного мировоззрения» за это время никак не изменилась, подчеркивается в брошюре: «лишенный возможности высасывать соки из [прежних] колоний», Запад принялся существовать «за счет уничтожения экономик стран бывшего СССР» и других стран.

«Был уничтожен богатый нефтью Ирак, — сообщает брошюра. — Такая же судьба постигла Ливию. Не кончается война всех против всех на богатом ресурсами Черном континенте. Попытки уничтожить Сирию и Иран вслед за Ираком и Ливией провалились. Запад сломал зубы и о народ Венесуэлы».

Впрочем, столкнувшись с очередным «дефицитом ресурсов», США решили «дестабилизировать» Россию, «ввергнуть ее в хаос» и «высосать из нее все соки». В брошюре солдатам объясняют: прямо сейчас Россию пытаются завоевать «чужими руками», «расчленить» и «отменить»:

Страны Запада уже не устраивает «почетная капитуляция» России. Их цель — погружение страны в хаос и анархию, уничтожение государственности, расчленение страны. Подобное они на наших глазах сделали с Югославией, Афганистаном, Ираком и Ливией и были близки к этой цели в Сирии.

Западные лидеры не стесняясь говорят о расчленении России. Они борются не против нашего правящего класса, а против самой страны. Против нашего народа. Их цель — превратить нас в ресурс, который они используют для поддержания своей угасающей цивилизации.

Авторы памятки заключают, что «активные нацисты» и виновники «многочисленных кровавых преступлений киевского режима» заслуживают исключительно «предания суду». «Наша сила заключается в справедливости и правде!» — восклицают авторы, цитируя то ли главного героя фильма «Брат-2» Данилу Багрова, то ли российского президента, который в день начала вторжения рассказал россиянам о «грубой силе» американской «империи лжи»: «А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне».

При этом перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022-го российским военным не раздавали подобных памяток, рассказали «Медузе» двое контрактников. Один из них — воевавший с Украиной прошлой весной и вскоре уволившийся со службы — в разговоре с «Медузой» о содержании брошюры высказался коротко: «Геббельсовщина, что я могу сказать. У нас таких [памяток] не было: мы же за 12 часов должны были в Киев уже войти. На словах вечером 23 февраля нам описали, что украинский народ вроде как „должен вас нормально встретить“, потому что, типа, „устал от киевской хунты“. За нами тогда кадыровцы ехали — и тоже без памяток».

«Лоскутное одеяло из регионов с разной историей»

Одна из глав памятки рассказывает «историю становления украинской государственности». Точнее, ту ее версию, которой придерживается Владимир Путин (ее он подробно изложил в обращении после признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне начала войны):

Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий…

Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины… Затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.

Многовековую украинскую историю брошюра сводит исключительно к отношениям с Россией. Авторы указывают, что к моменту распада СССР «Украина представляла собой лоскутное одеяло из регионов с разной историей, культурой и разным самосознанием» (хотя то же самое справедливо сказать и о России). При этом, говорится в методичке для солдат, значительная часть населения Украины в те годы ассоциировала себя с русской культурой и языком.

Политолог и специалист по международным отношениям Михаил Троицкий, ознакомившийся с памяткой по просьбе «Медузы», подчеркнул, что такая историческая трактовка представляет собой «некритическое изложение фактов без пояснения логических связей между частями этого нарратива».

«По одним и тем же фактам можно составить несколько нарративов, которые будут звучать убедительно для читателей, не задающих вопросы о логике, пропущенных фактах или обоснованности оценок. Можно по этим же фактам написать, например, столь же некритический киевоцентричный нарратив — и показать с его помощью, что Москва была окраиной русской земли, чуть ли не частью Орды, а настоящий центр восточнославянской цивилизации был в Киеве», — рассуждает эксперт.

Отдельно Троицкий отметил, что, если следовать логике составителей брошюры, Германия или Китай вполне могли бы предъявить территориальные претензии к современной России и потребовать вернуть Калининград или территории на Дальнем Востоке, ссылаясь на несправедливые договоры или на изменившиеся обстоятельства. «Можно найти и вырвать из контекста что угодно», — подчеркнул он.

«Позорная сдача освобожденных территорий»

«Озверевший враг» и его «националистические батальоны» «рвутся по направлению к Луганску, не считаясь с большими потерями». Так составители брошюры описали последствия отступления российских войск из Лимана Донецкой области в начале октября 2022 года.

Судя по тексту, брошюра была напечатана примерно в середине осени 2022-го, сразу после успешного контрнаступления ВСУ. Тогда российская армия оставила значительную часть украинских территорий, оккупированных в начале вторжения. Особенно болезненным для России стало отступление из Херсона, где Кремль обещал «остаться навсегда». Однако генерал Сергей Суровикин, командовавший тогда «специальной военной операцией», сдержанно назвал это решение «непростым» и отметил, что оно позволит сохранить жизни солдат. «Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом», — согласился с ним министр обороны Сергей Шойгу.

Совершенно иначе отступление с захваченных земель оценили составители брошюры:

Народ России, Донбасса и многих приграничных районов Украины с любовью и уважением относится к российской армии. Однако позорная сдача нашими частями ранее освобожденных территорий, а также оставление на произвол судьбы людей, доверивших нам свои жизни, подрывает их веру в нас и нашу победу.

Один из авторов памятки — сотрудник Министерства обороны РФ Олег Кареткин. Согласно последним публичным данным, в 2019 году он служил временно исполняющим обязанности начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Санкт-Петербурге. В разговоре с «Медузой» (журналистка представилась ему помощницей сотрудника департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства) Кареткин подтвердил, что работал над этим фрагментом брошюры:

«Да надо было грубее и жестче [формулировать] в тот момент, когда это произошло! Отступление, оставление территорий и людей, которые нам доверились, не может же быть героическим, правильно? Нужно же себе оценку трезвую давать. Признавать ошибки… Этот раздел — на две странички — достаточно эмоциональный был.

Нас об этом [составлении памятки] никто [из Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ] не просил, задачи такой не ставил — это инициатива. Творчество. Но [финальный текст согласовывал] полковник Владимир Дорошенко. В Главк [ГВПУ] отправляли — там тоже положительно отнеслись».

На повторное обращение от лица редакции Кареткин ответил так: «Мне даже сложно рассказать про этот творческий процесс… „Медуза“ разве не входит у нас в список неблагонадежных? Вам нужно обращаться через пресс-службу ЗВО» (в пресс-службе нам не ответили).

Вместе с Кареткиным составлением памятки занимался Максим Барановский, адъюнкт кафедры социологии в Военном университете Минобороны РФ, где он «проходит службу в должности преподавателя кафедры военно-политической работы». «Просто солнышко, луч света в темном царстве!» — говорят о Барановском слушатели его лекций в Финансовом университете при правительстве РФ.

Барановский — специалист по военной социологии. Он изучал опыт политработников Красной армии, проводивших анкетирование немецких военнопленных; исследовал, насколько военнослужащие доверяют своим командирам — и насколько армии доверяет общество.

Большинство своих научных работ Барановский посвятил именно «осмыслению феномена доверия» (социолог считает, что оно обеспечивает «обороноспособность страны»). Например, когда исследователь подверг социологическому анализу разные послания Путина Федеральному собранию, он пришел к выводу, что «руководство страны не только осознает важность доверия в современном обществе, но и предпринимает последовательные шаги по его укреплению».

В разговоре с «Медузой» (журналистка также представилась ему сотрудницей пресс-службы Западного военного округа) Барановский подтвердил, что работал над брошюрой (когда во время следующего звонка ему предложили поговорить с журналистом, он попросил «обращаться [в Минобороны] официально» и повесил трубку). А его соавтор Кареткин отметил, что сейчас «те же специалисты» работают над составлением новой методички для солдат.

В Минобороны РФ на вопрос «Медузы», трактуется ли осеннее отступление как «позорная сдача» и в других военно-пропагандистских материалах военного ведомства, не ответили.

«Паникеры и трусы должны истребляться на месте»

Помимо общих идеологических наставлений авторы брошюры предложили в тексте и «конкретные шаги по исправлению ситуации на фронте», а именно «возвращение к сталинским методам ведения войны».

Рассуждая о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки пространно цитируют знаменитый сталинский приказ №227, более известный как «Ни шагу назад!». Этот приказ появился в середине лета 1942 года, когда на южном участке советско-германского фронта сложилась критическая ситуация: после поражений под Харьковом, Воронежем и окружения в Донбассе Красная армия отступала на Кавказ и к Сталинграду.

Документ, подписанный Сталиным, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа; предписывал «истреблять» «паникеров и трусов» на месте; вводил заградительные отряды в составе армий и штрафные части, куда по решению командования направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины «по трусости или неустойчивости». Штрафников использовали на самых опасных участках — в приказе №227 так и говорилось: «Дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной». Всего за годы войны через штрафные роты и батальоны прошли больше 400 тысяч человек.

Приказ №227, который принято считать апофеозом военной жестокости, памятка цитирует большими кусками.

О наступлении врага

Памятка: «Националистические батальоны спешат и рвутся по направлению к Луганску, не считаясь с большими потерями».

Приказ Сталина: «Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду» и бросают «на фронт все новые силы и не считаясь с большими… потерями».

О своем отступлении

Памятка: «Народ России, Донбасса и многих приграничных районов Украины с любовью и уважением относится к российской армии. Однако позорная сдача нашими частями ранее освобожденных территорий, а также оставление на произвол судьбы людей, доверивших нам свои жизни, подрывает их веру в нас и нашу победу».

Приказ Сталина: «Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток».

О «паникерах» и «трусах»

Памятка: «Каждый из нас обязан решительно пресекать любые проявления трусости и паники».

Приказ Сталина: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте».

Памятка: «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».

Приказ Сталина: «Ни шагу назад, товарищи!»

Оба документа — и 1942, и 2022 годов — заканчиваются выводом о необходимости ужесточения армейской дисциплины. Приказ №227 когда-то привел к созданию штрафбатов; памятка же напоминает солдатам о недавнем ужесточении законодательства и перечисляет внушительные — до 15 лет — сроки, угрожающие за неявку на службу по призыву, дезертирство и добровольную сдачу в плен. Решение об ужесточении законов принято «военно-политическим руководством страны» «в целях повышения уровня воинской дисциплины» и «укрепления единоначалия в российской армии», резюмируют авторы брошюры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».