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Вузы опубликовали планы приема на 2023 год

  • 3.04.2023, 12:52
Вузы опубликовали планы приема на 2023 год

БГУ на дневную бюджетную форму примут 2114 человек.

Высшие учебные заведения Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год, сообщает БелТА. Белорусский государственный университет для получения общего высшего и специального высшего образование дневной бюджетной формы планирует принять 2114 человек, а на заочную бюджетную — 150. На дневную платную форму обучения заявлено 1574 мест, а на заочную платную — 507.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники примет в число первокурсников 2999 человек, из них 1270 за счет средств республиканского бюджета и 1729 человек на платной основе. По формам обучения: дневная — 2219 (из которых 1210 бюджет, в том числе 105 на военный факультет); заочная — 690 (из которых 60 бюджет); дистанционная — 90 (на условиях оплаты). «По сравнению с 2022 годом план приема увеличен на 30 человек», — отметили в пресс-службе вуза.

Белорусский государственный педагогический университет на дневную форму получения образования на бюджет примет 890 человек, на платное отделение — 395. На заочную форму получения образования за счет бюджета примут 275 абитуриентов, на условиях оплаты — 570.

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