«Когда белорусы поймут, что Россия — это совсем не друг, вот тогда будет будущее» 3.04.2023, 13:06

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Как белорус, уволенный из-за политики, начал новую жизнь в Польше.

В апреле 2022 года 59-летний вдовец Николай был вынужден переехать из Беларуси в Польшу, пишет ex-press.live. На родине мужчина работал бухгалтером на одном из государственных предприятий, однако в начале 2022 года попал под сокращение из-за участия в протестах 2020-го. «В Варшаве со своей дочерью и маленькой внучкой я, наконец, почувствовал, что жизнь-то не заканчивается, что я кому-то нужен, что меня любят», — говорит он.

«Такое вот у нас благодарное государство»

В 2020 году после фальсификации президентских выборов и тотальных репрессий со стороны режима Лукашенко по отношению к мирным протестующим, тысячи белорусов по всей стране стали высказывать свое негодование. Многие люди протестовали в интернете, некоторые выходили на марши солидарности, а кто-то выражал свой свою позицию на рабочем месте. Так делал и Николай.

— У нас на предприятии был достаточно большой коллектив. Мы видели, что по всей стране люди выходили протестовать на своих рабочих местах, демонстрировали солидарность. Вот и у нас на предприятии стихийно образовался чат в телеграме, и мы начали выходить во время обеденных перерывов, — говорит Николай.

По его словам, выходили и молодые сотрудники, и опытные. Он тоже не остался в стороне и каждый раз стоял в один ряд вместе со всеми.

— Ну, нельзя было просто так смотреть на этот беспредел. Надо было хоть как-то на это все реагировать. Страшно не было, совсем. Мы все были одним единым целым, весь наш коллектив, нас поддерживали автомобилисты, прохожие, давали «пять». Милиция нас не трогала, только снимала на камеру, видимо, по их снимкам потом и составлялись списки на увольнение, — вспоминает Николай.

Впоследствии мужчина еще проработал полтора года, однако все это время было понятно, что до пенсии вряд ли сможет протянуть.

— Да, на момент моего увольнения мне оставалось что-то около пяти лет, но все равно очень обидно: все-таки всю жизнь проработать на одном и том же предприятии, на одной и той же должности, и тебя просто выгоняют. Такое вот у нас благодарное государство, — подмечает Николай.

«В моем возрасте найти адекватную работу мне будет проще именно в Польше, а не в Беларуси»

После увольнения Николай стал размышлять, что делать дальше. По специальности в таком возрасте устроиться невозможно, а идти работать условным разнорабочим за копейки тоже не самый лучший вариант. Поэтому он решил просто уехать в Польшу, оставив квартиру, все свое имущество и родителей.

— Уже несколько лет в Польше живет моя дочь с семьей, наверное, именно это и повлияло на мое окончательное решение о переезде. Уговаривала меня срочно уезжать, что может наступить и тот день, когда за мной могут прийти. По факту, вероятность такая, конечно, имелась. И я решил, что все-таки в моем возрасте найти адекватную работу за хорошие деньги мне будет проще именно в Польше, а не в Беларуси.

По словам Николая, ничего необычного в его истории нет, самый заурядный переезд обычного белоруса.

— Сразу, на всякий случай, от греха подальше я поменял свой паспорт, чтобы не пришлось через несколько лет возвращаться и делать новый. Далее обратился в одно из турагентств моего города, благодаря которому в свое время в Польшу смогла уехать моя дочь. Они могли оформить гуманитарные или рабочие визы. Так как оснований для получения гуманитарной визы у меня не было, на протестах меня не задерживали и штраф не выписывали, поэтому я согласился на оформление визы рабочей, — рассказывает наш герой.

Со слов Николая, все рабочие моменты по оформлению документов агентство взяло на себя, в том числе и оформление приглашения на работу.

— В общей сумме мне пришлось заплатить за рабочую визу порядка тысячи белорусских рублей. Визу мне оформили на год, и в начале апреля 22-го года я уехал на своей машине в Польшу — можно сказать, что это было все мое имущество, что я взял с собой, — говорит мужчина.

Николай выехал в Варшаву к своей дочери и сейчас там живет.

— Моя дочь жила в Варшаве со своим мужем и 6-летним ребенком, снимали они, к счастью, трехкомнатную квартиру, поэтому насчет жилья мне беспокоиться не пришлось, — рассказывает Николай.

Николай — вдовец, пять лет назад его жена скоропостижно скончалась от сердечного приступа. И сейчас воссоединение с дочерью для него очень многое значило.

— Я привык долгое время жить один, но это было состояние постоянной грусти и тоски, в Варшаве со своей дочерью и маленькой внучкой я, наконец, почувствовал, что жизнь-то не заканчивается, что я кому-то нужен, что меня любят. Да, в Беларуси у меня осталась сестра и мать, с которыми я постоянно поддерживаю связь и, благо, могу их иногда навещать — за этот год я трижды приезжал к ним в гости, — рассказывает Николай.

В Польшу Николай приехал на своем автомобиле, поэтому его он и использует как основное средство заработка, работая в такси.

— Я работаю в такси и, в принципе, на жизнь совсем не жалуюсь: работаю, когда захочу, сколько захочу и где захочу. В моем не особо напряженном графике я могу за месяц получать в среднем около 700 евро, максимум у меня было — 1000. Какую-то часть денег я отдаю дочери, за квартиру, какую-то часть отправляю сестре для содержания матери, достаточно много уходит на заправку машины, ну, и кое-что откладываю. В будущем дочь планирует обзавестись квартирой, и я думаю моя помощь не помешает, — говорит Николай.

«Когда действительно все белорусы поймут, что они белорусы, когда поймут, что Россия — это совсем не друг, вот тогда будет будущее»

Как таковой тоски по Беларуси у него нет, а совсем даже наоборот, появилась некая антипатия к образу жизни и несвободе, которая сейчас царит в нашей стране.

— Не знаю, как описать это словами, но мне просто нравится здесь, нравится и все. Да, мне 59 лет, большая часть жизни уже за плечами, но я понимаю, что одна из лучших частей происходит со мной именно сейчас. Я вижу, что в этой стране легко вести бизнес, здесь хорошее образование, я вижу, как вся моя семья счастлива, а я счастлив вместе с ними. И возвращаться я смысла не вижу в принципе. Даже если рухнет этот ужасный режим, на достижение такого уровня жизни даже как в Польше у нас уйдет не менее 50 лет, — прогнозирует Николай.

По мнению Николая польское общество гораздо более склонно к свободе, нежели белорусы, так как на протяжении всей своей истории они боролись с империализмом, а белорусы, дали себя подчинить.

— Когда действительно все белорусы поймут, что они белорусы, когда поймут, что Россия — это совсем не друг, вот тогда будет будущее. Пусть молодежь это и понимает, но где она сейчас, наша прогрессивная молодежь? В Польше, Литве, Грузии? Кто остался там? Мне очень грустно за всем этим наблюдать, и прогнозы у меня далеко не оптимистичные, — размышляет мужчина.

Свою квартиру в Беларуси Николай сдает в аренду, а в скором времени собирается и вовсе продавать.

— Аренда в моем городе не приносит больших денег, свою двушку в Беларуси я сдаю за 150 долларов. Несколько лет я еще подожду, прежде чем ее продавать, оформлю там пенсию и, думаю, окончательно обоснуюсь в Польше, может, не в Варшаве, а в каком-нибудь небольшом городке куплю себе жилье, пока планы у меня такие, — подытожил мужчина.

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