Конец эпохи 3 Виталий Портников

3.04.2023, 13:09

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Виталий Портников

НАТО рискует получить еще одного «троянского коня».

Президент Черногории Мило Джуканович, который на разных должностях руководил страной (а до этого союзной республикой в составе Югославии) более трех десятилетий, проиграл выборы главы государства молодому экономисту Якову Милатовичу.

Это настоящий конец эпохи: теперь уже не только партия Джукановича не имеет большинства в парламенте страны, но и сам президент покинет резиденцию главы государства.

Отставки Джукановича в равной мере хотели и на Западе, и в Сербии, и в кругах пророссийских и просербских сил в самой Черногории. Но главный бенефициар этого краха - могущественная Сербская православная церковь, вызов имущественным интересам которой бросил Джуканович. Милатович - ее кандидат, он этнический серб, который известен своими тесными связями с церковниками. Впрочем, сейчас у Сербской церкви новое поле битвы - она публично поддерживает… УПЦ МП и обвиняет украинское руководство в гонениях на православных христиан. В Черногории все начиналось именно так.

Поэтому конец эпохи Джукановича может означать не только крах коррумпированного политика, но и крах или по крайней мере переформатирование самого черногорского государственного проекта. Милатович, который победил при поддержке церкви и пророссийских сил, может стать не «новым лицом», а «лицом реванша». И тут уже многое зависит от Запада, которому придется удерживать Сербию от излишних амбиций, не допустить возвращения в Черногорию России и теперь уже поддерживать проевропейские силы в самой Черногории. В ином случае мы рискуем получить в НАТО еще одного троянского коня по примеру Венгрии. Ну и, кстати, о вступлении в НАТО Украины и о гарантиях безопасности нашей страны придется забыть на долгие годы.

Виталий Портников, «Эспрессо»

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