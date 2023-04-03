«Ник и Майк»: Визит Лукашенко к Путину будет на редкость интересным 3.04.2023, 13:26

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Часть ответов мы уже скоро узнаем.

Грызлов оказался не до конца доволен услышанным во время стендапа, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

И решил поправить синепалого синегуба еще до поездки на ковер к окурку.

Сделал это достаточно резко и бескомпромиссно. Одной фразой о месте дислокации тактического ядерного оружия он походя обнулил претензии синепалого синегуба о том, «кто будет контролировать» красную кнопку.

Но главный разговор с тем, «под кого синепалый синегуб не ложился», уже на этой неделе. Надо отметить, что мониторинг медиа-ресурсов России, особенно экспертного плана демонстрирует, что Кремль имеет неплохое представление о «надежности и верности» союзника и видит риски перемещения даже без передачи под контроль ядерного оружия в Беларусь.

1. Перемещая ТЯО в Беларусь, Кремль сужает поле для маневра в плане давления на синепалого брата. Синепалый не преминет возможностью выставить повышенный счет за лояльность. Единственную альтернативу синепалому синегубу смогут составить еще более лояльные Кремлю, чем он сам, силовики. Ресурс слабый и еще менее надежный, чем Нимфоманка.

2. В случае совсем неблагоприятных событий на фронте, синепалый синегуб легко сделает финт с ресурсом ТЯО в сторону Запада. Так он продавал С-300, так он торговался ядерными материалами.

Купирование этих рисков со стороны Кремля может выражаться в усиленных гарнизонах, получении кого-то из семьи «в заложники» и постоянной угрозе синепалому синегубу сценарием «дворец Амина».

Или же все намного проще и ближе к не самому позитивному сценарию. ТЯО перемещается исключительно в целях его достаточно быстрого применения. Не со своей территории и «не своими руками». Заложники этой игры безумных дедов – 9 миллионов белорусов и население приграничных регионов Польши и Украины.

Часть ответов мы уже скоро узнаем. Визит обещает быть на редкость интересным. Тем более, что проходить он будет на фоне визита президента Владимира Зеленского в Варшаву. Надеемся, что в ходе последнего будут подробно обсуждаться риски, которые несет за собой ТЯО и меры по предотвращению перемещения.

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