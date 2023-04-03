Украинские воины из «Стугны» уничтожили вражескую МТЛБ вместе с экипажем
- 3.04.2023, 13:42
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Четкая работа расчета ПТРК попала на видео.
Воины из 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ точным ударом из «Стугны» ликвидировали вражеский многоцелевой плавающий бронетранспортер. Видео уничтожения МТЛБ попало в объектив камеры, установленной на беспилотнике.
Этими кадрами поделились на странице 66 бригады в Facebook. Отмечается, что МТЛБ враг был ликвидирован вместе с экипажем благодаря противотанковому ракетному комплексу «Стугна».
«Отличная работа расчета ПТРК «Стугна» 66 ОМБр по уничтожению МТЛБ с экипажем врага», — подписали это видео бойцы из 66 ОМБр.