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Украинские воины из «Стугны» уничтожили вражескую МТЛБ вместе с экипажем

  • 3.04.2023, 13:42
  • 3,370
Украинские воины из «Стугны» уничтожили вражескую МТЛБ вместе с экипажем

Четкая работа расчета ПТРК попала на видео.

Воины из 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ точным ударом из «Стугны» ликвидировали вражеский многоцелевой плавающий бронетранспортер. Видео уничтожения МТЛБ попало в объектив камеры, установленной на беспилотнике.

Этими кадрами поделились на странице 66 бригады в Facebook. Отмечается, что МТЛБ враг был ликвидирован вместе с экипажем благодаря противотанковому ракетному комплексу «Стугна».

«Отличная работа расчета ПТРК «Стугна» 66 ОМБр по уничтожению МТЛБ с экипажем врага», — подписали это видео бойцы из 66 ОМБр.

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