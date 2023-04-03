Визитки Яроша только не хватает Telegram-канал «Малюта Скуратов»

3.04.2023, 13:52

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В деле о подрыве Татарского версии накидываются по горячим следам.

Муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов заявил:

«Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле… она «совершенно не понимала предназначения <подаренного бюста>… <Дарья> считала, что <бюст> нужен для каких-то других, скрытных вещей, которые бы оставались незамеченными, возможно, всегда».

Дарья Трепова после задержания (если верить Shot): «Меня подставили! Меня просто использовали!»

А еще мелькают новости о некой работе Треповой на «украинских журналистов», которая заключалась в передаче чего-то кому-то.

И вот, когда практически сформулировалось, что Татарскому неслась прослушка, которая на самом деле оказалась бомбой, прорезался Национальный антитеррористический комитет:

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова».

Наконец-то запрягли всех своих выдуманных монстров в одну упряжку: Навальный и украинская военщина, украинская военщина и Навальный. Пазл почти сложился. Визитки Яроша только не хватает

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