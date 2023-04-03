«Чувствую, что скоро поправлюсь»: украинский военный показал фото завтрака

«Чувствую, что скоро поправлюсь»: украинский военный показал фото завтрака1
- 3.04.2023, 14:04
- 6,874
Как сейчас кормят в украинской армии.
В то время как российским оккупантам дают с собой на войну в Украину просроченный рассольник, украинские бойцы едят «первое, второе и компот» - фото своего завтрака опубликовал один из военных ВСУ.
Об этом военный Сергей Огородник написал на своей странице в Facebook.
«Чувствую, что скоро поправлюсь. Завтрак в нашем батальоне», — написал он.
На фотографии видно, что прием пищи состоит из гороховой каши с мясом, вареного яйца, сосиски и салата из свежих огурцов, помидоров и лука.
Рядом с блюдом стоит стакан с соком и лежит галетное печенье. Также на фото можно увидеть йогурт и молоко.