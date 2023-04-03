«Текла из крана конкретная грязь» 3.04.2023, 14:23

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В Жодино несколько дней не могут решить проблему с водой.

В начале февраля жители Жодино написали петицию с требованием обеспечить город чистой питьевой водой.

Промывка водопровода во всем городе прошла лишь 1 апреля.

«Сегодня понедельник, а воду до сих пор нельзя употреблять, по крайней мере, в пищу», — своим мнением об итогах промывки поделилась с сайтом EX-PRESS.BY жительница Жодино:

— Как там промывка ваша, в Жодино? — спрашивают мои знакомые из разных городов и стран. Слава Богу, благодаря вам и тем людям, которые не молчат, наша проблема получила резонанс! Рассказываю: вода в Жодино стала абсолютно непригодной к употреблению уже в пятницу. Текла из крана конкретная грязь.

Сегодня понедельник, а воду до сих пор нельзя употреблять, по крайней мере, в пищу. Еще в пятницу мне пришло СМС, что воду можно будет употреблять в пищу только 3.04 после 17.00.

Сегодня у многих (не у всех), идет из крана грязная, вонючая вода... И я задаю риторический вопрос: «Когда эти муки закончатся!? А еще у меня есть вопросы не риторические, на которые я хотела бы тоже знать ответы:

«За четыре дня, с пятницы по понедельник, оплату за воду не возьмут? И еще меня очень интересует: как они готовят еду в школах, садах и больнице?»

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