Столтенберг: Завтра Финляндия станет членом НАТО 3.04.2023, 14:29

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Йенс Столтенберг

4 апреля финский флаг впервые поднимут в штаб-квартире Альянса.

Финляндия официально присоединяется к НАТО во вторник, 4 апреля, став 31-й страной-членом Альянса.

Об этом во время пресс-конференции, которую транслировало издание Yle, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, это будет «выдающийся день» для безопасности Финляндии, стран Северной Европы и для НАТО в целом.

«Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, обеспечив для нее большую безопасность и сделав наш Альянс крепче. Мы впервые поднимем финский флаг в штаб-квартире НАТО», — сказал он.

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