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Белоруска шесть лет ничего не делала на работе, хотя получала зарплату

  • 3.04.2023, 14:35
  • 3,140
Белоруска шесть лет ничего не делала на работе, хотя получала зарплату

Как такое возможно.

В Жодино 58-летняя директор ЖПК формально трудоустроила дворником свою 28-летнюю дочь. На протяжении шести с половиной лет девушка ничего не делала, но получала зарплату. Как сообщают в УВД Миноблисполкома, она получила просто так всего около 15 тыс. рублей.

В отношении директора кооператива возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Судя по данным, дочка директора незаконно получала примерно по 200 рублей в месяц. За это ее мать может лишиться свободы на 10 лет.

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