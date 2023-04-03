Названы самые важные продукты для здоровья кожи, ногтей и волос 3.04.2023, 14:43

1,122

Весна — лучшее время изменить свой рацион.

Специалисты рассказали, какие продукты помогут улучшить состояние кожи, укрепить ногти и волосы.

Для сияющей и гладкой кожи эксперты посоветовали включить в рацион побольше рыбы и морепродуктов. Они содержат омега-3 жирные кислоты, отвечающие за питание, увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, от которых зависит эластичность кожи.

При этом важно отдавать предпочтение жирным сортам рыбы, поскольку в ней содержится больше омега-3.

В морепродуктах много витаминов А, Е, цинка, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье кожи, улучшают цвет лица, способствуют синтезу коллагена и балансу жира и влаги в коже.

Специалисты отметили, что получить витамин А также можно из оранжевых овощей, к примеру, из тыквы или моркови, а витамин Е — из грецких и лесных орехов, миндаля.

Состояние волос и ногтей во многом зависит от синтеза белка кератина, который получить из пищи невозможно. Однако можно употреблять те продукты, которые содержат набор полноценных аминокислот и способствуют его выработке.

Для блеска волос и крепких ногтей эксперты посоветовали включить в рацион яйца, мясо птицы, молочные продукты, фрукты, гречневую и пшенную крупу, семена подсолнечника, сою. Эти продукты богаты белками, витаминами А, В, С, Е, железом, кальцием, цинком, кремнием, медью, серой, аминокислотами и способствуют синтезу кератина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».