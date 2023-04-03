Избавление от иллюзии Путина Виктор Небоженко

3.04.2023, 14:45

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Виктор Небоженко

Исчезает большая разница между украинским фронтом и российским безопасным тылом.

Сейчас неважно, кто и зачем убил врага украинского народа, лучшего пропагандиста ЧВК «Вагнера», военного блогера российских оккупационных войск Татарского.

Можно поверить «синхронному» заявлению советника Офиса президента Украины Подоляка и главы ЧВК «Вагнера» Пригожина, что это теракт в Санкт-Петербурге есть результата «внутренних разборок» в России, а не следствие героических действий украинских силовиков. Хотя чиновник из Офиса Ермака мог бы и поддержать патриотическую версию общественного мнения Украины, что этот взрыв является удачей украинских разведчиков.

На самом деле неважно, чьих рук это дело. Важно, что это произошло в городе Пригожина и Путина, в Санкт-Петербурге. На наших глазах, на фоне тяжелых позиционных боев, происходит мощный сдвиг в методах и масштабах российско-украинской войны. Теперь. становится не важно, где и как погибает десяток или сотня яростных сторонников оккупации Украины, под Бахмутом, в Донецке, Мелитополе, в Ростове, Курске, Брянске, Белгороде, Севастополе или Санкт -Петербурге, который до сих пор находился в глубоком российском тылу.

После удачных налетов украинских ракет и дронов, действий украинских ДРГ, российских партизан и взрыва в центре Санкт-Петербурга в России, исчезает большая разница между украинским фронтом и российским безопасным тылом. И если до сих пор Путин обещал, что война не коснется территории России, то после теракта в Санкт-Петербурге россиянам придется освобождаться от этой иллюзии Путина.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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