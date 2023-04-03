«У нас в стране нереально при обычной зарплате бюджетно обновить гардероб» 3.04.2023, 14:50

Белорусы рассказали, почему покупают б/у одежду.

Популярность секонд-хендов у белорусов порой такая, что магазины приходят охранять силовики в полном обмундировании. Таких торговых точек в стране становится все больше. В то же время власти считают их конкурентами белорусского легпрома. Журналисты zerkalo.io поговорили с людьми, которые одеваются (и не только) в секонд-хендах.

Ярослав около года на регулярной основе приобретает одежду в секонд-хенде, чтобы потом ее перепродать. Покупает, как и продает, одежду только одного конкретного стиля, популярного у молодежи. Он рассказывает, что при покупке оценивает состояние вещи, ее дизайн, крой, принт. Берет что-то, только если уверен, что сможет продать. Себе оставляет только иногда какие-то интересные вещи.

Для него такое занятие — хобби, которое приносит дополнительный доход. В месяц на нем, говорит, зарабатывает около 1500 рублей.

— Допустим, джинсы такого стиля обычно стоят 110−165 рублей. Я визуально оцениваю вещь. Если она очень красивая, то могу поставить цену по верхней планке, если менее — то могу поставить и 110 рублей, — расписывает Ярослав процедуру оценки вещи для продажи.

В магазинах, по его словам, не очень много людей в будние дни, а на выходных или когда у школьников каникулы, людей очень много. Поэтому старается ходить в непопулярное время.

Такое необычное хобби привело молодого человека к тому, что он сам начал шить одежду. Первые придуманные и сшитые штаны, говорит, уже продал. «Сейчас перепродаже буду уделять меньше времени — буду шить сам», — говорит Ярослав.

На протяжении двух лет до середины 2022 года Владислав отправлялся в секонды «как на работу».

— Сначала ходил по секондам, чтобы скупать себе, потом начал появляться спрос, хорошие вещи, купленные мной за 1−10 рублей, заинтересовывали моих друзей. Продавал их с небольшой наценкой, позже начал покупать, чтобы продавать, — рассказывает он.

Такой «бизнес» приносил прибыль, говорит Владислав, но главным в этом занятии он называет то, что ему нравилось носить разнообразную одежду, причем дешевую. Точно так же ему было приятно, что он может что-то купить и перепродать.

Покупки мужчина старался делать не в день привоза, а когда есть скидки перед сменой товара, чтобы брать за минимальную цену.

— В дни привоза очень много людей. Как правило, это неоднородная масса из детей, подростков, взрослых и пенсионеров. Еще до открытия магазина собирается человек 30−60.

Посещает секонд-хенды и Мирослава. Туда она заглядывает по мере необходимости, чаще — если в брендовых магазинах не может найти нужную ей вещь.

— Покупаю либо какую-то очень необходимую вещь, или же целенаправленно иду за эксклюзивной одеждой, потому что там всегда можно найти что-то необычное, не такое, как у всех. Бывает и так, что в брендовом магазине совсем ничего не подходит по фигуре, а в секонд-хенде попадается вещь прямо на тебя. Еще можно покупать ради ткани, к примеру, или просто самому переделывать немного. Недавно, например, мне была нужна куртка для бега, поэтому пошла прямиком в секонд, — рассказывает она.

Вещи девушка покупает только для себя. При этом ограничивается одеждой, потому что обувь, говорит, обычно выглядит не очень хорошо.

Глеб раньше был постоянным покупателем магазинов с одеждой б/у. Сейчас делает это реже, но раз в неделю, говорит, ходит посмотреть, что там есть.

— Весь гардероб у меня из секонд-хенда, кроме верхней одежды и обуви. За исключением пальто, которое я купил себе три года назад за 50 копеек и ношу до сих пор. Покупаю всегда для себя и для родных, больше всего — детских вещей, — говорит Глеб и объясняет почему: — У нас в стране нереально при обычной зарплате бюджетно обновить гардероб. Если пойти в торговый центр, то можно сразу выложить всю зарплату и даже еще придется ждать следующей для того, чтобы докупить остальное из нужного. К тому же если бы я видел колоссальную разницу в качестве, покупая в торговых центрах, может, я еще и подумал бы. Но по моей практике в секонд-хенде намного лучше качество одежды, и она дольше носится, соответственно, зачем платить больше?

— Раней хадзіла раз-два на тыдзень, зараз трошкі менш, бо змянілася вага і больш складана знайсці падыходзячы памер. Звычайна проста шукаю колеры ды тэкстуры, якія падабаюцца, але, кажучы аб рэчах, часцей за ўсё звяртаю ўвагу на торбы, абутак, джынсы ці нагавіцы, сукенкі і паліто. Звычайна набываю сабе ці сяброўкам, сябрам. Але я звычайна перапрадаю тое, чым некаторы час не карысталася, калі ў нармальным стане рэч. Набываю ў сэкандах, бо гэта экалагічна, стылёва ды разнастайна. Яшчэ пошукі чагосьці цікавага — гэта заўсёды тая яшчэ прыгода, — написала нам Наталья.

Так же поступает Виктория, а именно — в таких магазинах она приобретает чаще что-то для дочки и мужа.

— Раньше покупала почти каждую неделю, каждый привоз, сейчас пару раз в месяц. Дочке обычно беру платья, майки, джинсы. Мужу покупаю байки, футболки, джинсы. Себе удается редко что-то найти, но иногда могу купить футболку или платье. Пару раз покупала обувь и для себя, и для дочки. Порой бывают неплохие находки, недавно, например, купила хорошее платье всего за 4 рубля.

Главная причина — низкая цена и качество одежды. Особенно это важно для детской одежды, говорит собеседница, потому что дети растут и вещи быстро снашиваются.

— Дочкины вещи после секонда очень часто остаются в хорошем состоянии, тогда могу продать их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».