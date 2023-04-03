ВСУ устроили сверхмощный взрыв на позиции россиян в Запорожской области

ВСУ устроили сверхмощный взрыв на позиции россиян в Запорожской области1
- 3.04.2023, 15:05
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Для детонации хватило точного сброса маленькой гранаты.
Бойцы восьмого отдельного батальона «Аратта» имени Андрея Гергерта уничтожили обширный склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом подразделение сообщило на собственной странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео.
Интересно, что для такого мощного взрыва хватило точного сброса маленькой гранаты с беспилотного летательного аппарата, который и снял этот ролик. Сверхмощная огненная вспышка закрыла все поле обзора видеокамеры дрона, а «гриб» поднялся выше него.
Народный депутат и волонтер Юрий Мысягин в комментарии под тем же видео уточнил, что это произошло прямо на враждебной позиции в Запорожской области.