ВСУ устроили сверхмощный взрыв на позиции россиян в Запорожской области 1 3.04.2023, 15:05

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Для детонации хватило точного сброса маленькой гранаты.

Бойцы восьмого отдельного батальона «Аратта» имени Андрея Гергерта уничтожили обширный склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом подразделение сообщило на собственной странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео.

Интересно, что для такого мощного взрыва хватило точного сброса маленькой гранаты с беспилотного летательного аппарата, который и снял этот ролик. Сверхмощная огненная вспышка закрыла все поле обзора видеокамеры дрона, а «гриб» поднялся выше него.

Народный депутат и волонтер Юрий Мысягин в комментарии под тем же видео уточнил, что это произошло прямо на враждебной позиции в Запорожской области.

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