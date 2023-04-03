В России суд приостановил работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США

В России суд приостановил работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США5
- 3.04.2023, 15:26
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На каких основаниях.
Тушинский районный суд Москвы на 90 дней приостановил работу Англо-американской школы, где учатся дипломаты нескольких западных стран. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Школу признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России – «осуществлении деятельности, не связанной с получением прибыли, без специального разрешения или лицензии», и «деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».
Приостановление деятельности на 90 суток – самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями.
Решение суда принято по итогам проверки прокуратуры от 28 февраля. Прокуратура заявляла, что в школе не разработано дополнительное обучение на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart (стандарты США). Также утверждалось, что к обучению были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации.
Директор школы Магомед Баширов на суде настаивал, что руководство приняло все меры для выполнения лицензионных требований.