В России суд приостановил работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США 5 3.04.2023, 15:26

3,762

На каких основаниях.

Тушинский районный суд Москвы на 90 дней приостановил работу Англо-американской школы, где учатся дипломаты нескольких западных стран. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Школу признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России – «осуществлении деятельности, не связанной с получением прибыли, без специального разрешения или лицензии», и «деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Приостановление деятельности на 90 суток – самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями.

Решение суда принято по итогам проверки прокуратуры от 28 февраля. Прокуратура заявляла, что в школе не разработано дополнительное обучение на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart (стандарты США). Также утверждалось, что к обучению были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации.

Директор школы Магомед Баширов на суде настаивал, что руководство приняло все меры для выполнения лицензионных требований.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».