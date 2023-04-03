Президент Литвы может наложить вето на закон об ограничениях для белорусов 10 3.04.2023, 15:27

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Советник главы литовского государства рассказал, в какому случае это произойдет.

Президент Литвы может наложить вето на закон о мерах за агрессию против Украины, если в нем разграничат белорусов и россиян. Об этом заявил главный советник литовского лидера по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, пишет DELFI.

В настоящее время в проекте предусматриваются более строгие ограничения для граждан России, но для белорусов предусмотрены исключения относительно принятия в гражданство и возможности приобретения недвижимости. Несмотря на то, что сама инициатива одобряется, по мнению советника, не следует законодательно закреплять неравнозначные правила для граждан России и Беларуси.

«Тем не менее то, чего мы не можем себе позволить, — это политически проводить различие между Россией и Беларусью, заявляя, что одно государство агрессивнее другого, или посылать миру какой-то другой нехороший сигнал», — сказал Будрис.

На вопрос, мог бы президент наложить вето на такой закон, советник президента Литвы ответил: «Если он останется в таком виде, когда есть различия для этих двух государств, это очень вероятно».

Сейм Литвы будет рассматривать этот закон уже завтра.

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