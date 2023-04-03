В ожидании F-16: какие еще модели самолетов может получить украинская армия 5 3.04.2023, 15:44

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Фото: charter97.org

Союзники показывают лишь 15-20% от того, что предоставляется Украине.

Пока Украина ожидает на предоставление истребителей F-16, не исключено, что европейские партнеры могут нам предоставить боевые самолеты других моделей.

Об этом Апостроф TV сообщил военный аналитик Петр Черник.

«Например, французский Dassault Mirage 2000 или у шведов есть JAS 39 Gripen - отличная неприхотливая машина, которую можно назвать уменьшенной копией F-16. Она может обслуживаться даже в полевых условиях. У немцев есть на вооружении боевые самолеты класса Tornado. Британцы располагают многоцелевым истребителем 4-го поколения Eurofighter Typhoon. Британский премьер Риши Сунак уже поручил своему министерству обороны изучить, в каком состоянии находится их авиация и чем они могут в этом плане помочь нашей стране», - заявил Черник.

По его словам, союзники Украины показывают лишь небольшую часть того, что они нам предоставляют.

«Как показывали события последнего года, западные партнеры показывают лишь 15-20% от того, что они нам предоставляют. Если наши западные союзники говорят, что «Да, мы дадим боевые самолеты», это значит, что они нам их точно предоставят», - подытожил военный аналитик.

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