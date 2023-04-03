В лесах Беларуси устанавливают скрытые камеры 14 3.04.2023, 15:51

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В лесхозе рассказали, как работает «ловушка» и зачем она нужна.

В белорусских лесах начали ставить камеры, чтобы с их помощью ловить любителей березового сока. А точнее тех, кто неправильного его собирает. За нарушения белорусам грозит внушительный штраф в 740 рублей.

Например, за незаконную сборку сока в этом сезоне уже успели поймать мужчину в Гродненской области. Сначала на участке, не предназначенном для заготовки, лесник заметил в березе отверстия, сделанные сверлом, а также пакеты. После чего рядом установили фотоловушки.

На камеру попал мужчина, который приехал за соком на лошади. Нарушителя вычислили без проблем. Увидев доказательства, он признался в содеянном. Его привлекли к административной ответственности.

Как рассказали в Гродненском лесхозе, датчик «ловушки» реагирует на движение и делает фотографию. После этого уведомление приходит лесной охране.

Специалисты напомнили, что белорусам можно заготавливать березовик самим, однако только на отведенных участках. Для этого нужно прийти в лесничество, где вам дадут лесной билет, укажут участки, проведут инструктаж, а также проследят за методом подсочки.

Ранее Телеграф писал, что за сбор сока без разрешения лесхоза предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу — предупреждение или штраф до 20 базовых величин (на сегодня — 740 рублей). Это прописано в статье 16.19 Кодекса об административных правонарушениях.

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