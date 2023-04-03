В Минске в качестве квартир продают бывшие гостиничные номера 2 3.04.2023, 16:15

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На этот дом злятся продавцы квартир.

В Минске в апарт-отеле «Комфорт», что находится неподалеку от метро «Грушевка», продается сразу несколько квартир. Интересно, что 60-метровые апартаменты с ремонтом и мебелью стоят дешевле, чем аналогичные квартиры в этом районе. Realt рассказывает, что это за жилье.

Новый отель под названием «Комфорт» появился на улице Щорса, 1 в 2012-м году. Комплекс апартаментов разместили в обычной 9-этажке. Номера обставили мебелью и техникой, а также оснастили всем необходимым: от вилок-ложек до постельных принадлежностей. В то время гостиничные номера с собственными кухнями были для Минска в новинку, к тому же впереди был Чемпионат мира по хоккею-2014. Возводил отель застройщик «Лада ОМС».

Изначально апарт-отель насчитывал 4 подъезда и 135 номеров. Сразу после открытия средняя цена стандартного номера составляла около 90 долларов в сутки, однако сейчас цены стартуют от 49 долларов в сутки.

После ЧМ, когда в Минске были заняты все свободные «койко-места», заполняемость в отелях немного снизилась. В итоге, в 2016-м году несколько апартаментов выставили на аукцион. Начальная стоимость квадратного метра во всех квартирах была одинаковой — 1200 долларов. Правда, желающих стать собственником бывших апартаментов на Грушевке тогда не нашлось. Позже прошло еще несколько аукционов, и некоторые из них были успешными.

Сейчас в апарт-отеле «Комфорт» на вторичке продаются 3 квартиры − 2 двухкомнатные и 1 трехкомнатная. На фотографиях можно заметить типичные гостиничные интерьеры: плитку на полу, двуспальную кровать со стандартно застеленным покрывалом, аккуратный санузел с неброской отделкой.

Что по ценам?

К примеру, вот эту 60-метровую квартиру на 5-м этаже предлагают к покупке со всей мебелью и техникой. В объявлении уточняется, что на полу уложена плитка и ковровое покрытие, окна ПВХ, двери МДФ, есть видеонаблюдение в подъезде и по периметру дома.

Также отмечается, что дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники, ТЦ и разные магазины, почта, банки. Хорошо налажено транспортное сообщение — ближайшая станция метро «Грушевка» в 7 минутах ходьбы.

Стоимость двушки — 87 тысяч долларов (1429 долларов — за метр).

Аналогичную 60-метровую квартиру на последнем 9-м этаже, но с чуть «одомашненным» интерьером продают за 81,9 тысяч долларов (1349 долларов — за метр). То, что это — бывшие апартаменты, можно узнать по типовой плитке на полу и стандартному санузлу.

Сообщается, что окна комнат выходят на две стороны дома. В квартире сделан современный ремонт: стеклопакеты ПВХ, обои под покраску, на полу в зоне кухни и прихожей − керамическая плитка, в зоне гостиной и спальне − ламинат высокого класса прочности, межкомнатные двери МДФ, ванная и туалет облицованы плиткой в одном стиле.

Также в продаже есть и трешка − квартира площадью 84,9 «квадратов» находится на первом этаже. В жилье — три комнаты и просторная кухня. В квартире − типовая отделка, но нет ни мебели, ни техники, ни кухни. На полу во всех комнатах − керамическая плитка. Стоимость трешки — 95,8 тысяч долларов (1128 долларов — за метр).

По словам независимого эксперта по жилой недвижимости Натальи Литовской, «80−85 тысяч долларов — это самый невысокий ценник на полноценные двухкомнатные квартиры с ремонтом на Грушевке. На этот дом тихо злятся продавцы соседних домов, старающихся продать свои «бетонометры» в черновом варианте по 90 тысяч долларов».

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