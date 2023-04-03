Появилась возможность проверить автомобиль на наличие ДТП на территории Беларуси 3.04.2023, 16:27

Как это работает?

Автомобильный портал av.by запустил сервис, через который можно получить информацию о ДТП на территории Беларуси. Чтобы это сделать, достаточно знать VIN-номер автомобиля. Отчет платный — стоит около 11 рублей. Заказать его можно по ссылке.

Информация о наличии страховых выплат в Беларуси получается с помощью российского сервиса «Автотека».

О российском следе в отчете говорит и тот факт, что валюта расчета обозначена как RUR.

Продавцы отчетов также обращают внимание на то, что если ДТП произошло до 1 июля 2016 года, то суммы будут указаны в неденоминированных рублях.

Также важно отметить, что отсутствие автомобиля в базе не гарантирует того, что он не участвовал в ДТП на территории Беларуси. База отражает не сам факт наличия ДТП, а факт расчета стоимости ремонтных работ. То есть речь идет только о тех случаях, когда человек получал компенсацию от страховой компании.

Также возникают вопросы к наполнению базы. Например, проверенный nashaniva.com автомобиль помимо ДТП еще дважды получал выплаты от страховой. Оба происшествия были мелкими и оформление происходило через европротокол без участия ГАИ. Информация о выплатах по этим двум случаям в отчете не отображается.

Справедливости ради отметим, что платные европейские сервисы также не гарантируют на 100% того, что в отчете будет иметься абсолютно вся информация об авто.

Напомним, что попробовать проверить пробег автомобиля, который уже не первый год ездит по Беларуси, можно с помощью Единого портала электронных услуг по этой ссылке. Отчет также платный.

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