Украинский офицер: Пропагандиста Татарского взорвала ФСБ 3.04.2023, 16:30

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Алексей Гетьман

Российские спецслужбы пытаются спрятать провалы на фронте.

Что стоит за смертью российского пропагандиста Владлена Татарского? Действительно ли Бахмут «юридически взят» российскими оккупантами? Как развивается ситуация под Авдеевкой?

Сайт Charter97.org попросил ответить на эти вопросы военного обозревателям, майора запаса Вооруженных сил Украины, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана.

— На сегодняшний день бои идут возле Бахмута, где враг пытается захватить город, окружить его с севера и юга. Это у него не получилось. На север Бахмута были добавлены наши небольшие резервы, это помогло остановить возможное окружение.

Бои идут и непосредственно в городе. Более половины Бахмута, по оценкам американского Института исследования войны — где-то 60-65%, контролирует враг, но мы держим оборону. Уничтожаем очень большое количество оккупантов, их техники, поэтому есть смысл там находиться.

— Британская разведка сообщает, что ожесточенные бои продолжаются и в районе Авдеевки. Что там происходит?

— Часть «вагнеровцев» перевели с Бахмутского направления на Авдеевское. Они пытаются там сделать тоже самое — с юга окружить Авдеевку и таки образом как-то продвинуть линию фронта ближе на запад. Отмечу, что на Авдеевском направлении воюют украинские военнослужащие, которые имеют боевой опыт не просто войны, а именно боев в этом месте. Ведь там боевые действия идут с 2014-го года. Они очень хорошо знают эту местность, все тропинки и травинки.

Там немного удобнее держать оборону, чем в Бахмуте, где не было таких боев, как в Авдеевке. Подчеркну, в Авдеевке знакомая ситуация для наших военнослужащих. Тем более, что Авдеевка находится на возвышенности и оттуда защищаться намного легче, чем наступать снизу.

Очень серьезно работает наша аэроразведка. Сейчас все прифронтовые зоны, линии фронта и неглубокий тыл врага, куда могут долетать наши разведывательные дроны, поделены на квадраты. За каждый квадрат отвечает определенное подразделение аэроразведки и есть прямая связь через программное обеспечение «Крапива».

Наша артиллерия, минометные подразделения, получают координаты скопления врага, его техники в режиме онлайн и в течение минуты туда уже может быть нанесен артиллерийский или минометный удар. Этим мы отличается от врага. Он тоже пытается через аэроразведку давать координаты, но там другая система оповещения и наши подразделения быстро перемещаются, никто не сидит на одном месте.

Как мне рассказывают очевидцы, ребята там воюющие, они отходят и через 5-7 минут туда, где они находились, начинаются прилеты. У нас такого нет. Они еще не успевают сообразить, а уже спустя минуту или даже меньше от того, как было обнаружено скопление врага, цель ликвидируется. Это то, что касается боевых действий.

Россияне пытаются и на Купянском направлении атаковать в сторону Лимана, по всей линии фронта продолжаются обстрелы. Тем не менее, за последние две недели существенных изменений на линии фронта не произошло.

— Российская пропаганда интенсивно раскручивает заявление создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина о том, что «над Бахмутом установлен юридический контроль». О чем говорит это его фейковое заявление?

— Честно говоря, мне тяжело анализировать пожелания или идеи Пригожина. Он из военнослужащего постепенно превращается в политического деятеля, потому что в последнее время он делает не военные заявления. Да, они условно связаны с ведением боевых действий, но это больше политзаявления.

Вряд ли командир подразделения российской армии или любой другой будет рассказывать об удачах или провалах своего подразделения, количестве снарядов через СМИ в стране, ведущей боевые действия. Это уже говорит о том, что это действия не военнослужащего, а политического деятеля, который хочет найти хорошее место в политикуме РФ. Просто саму войну он использует как аргумент в своей же политической работе. Вряд ли он серьезно относится к остаткам подразделения «Вагнер». На пике, осенью прошлого года, их было 45 тысяч, а осталось меньше 6 тысяч.

Юридически это подразделение существует, а фактические его уже не осталось. Вот Пригожин на этом «бренде» и хочет заработать себе политический авторитет разными заявлениями.

Осенью прошлого он был в фаворе. Называл себя лучшим командиром, что его подразделение наиболее успешное. Поставил себя в контры с Шойгу и Герасимовым. Видимо, он планировал получить бразды правления всей российской армией. Потихонечку мастодонты Герасимов и Шойгу его съели, вот он решил вернуться подобными заявлениями.

Если проанализировать заявления Пригожин за последнее время, то это очень похоже на предвыборную агитацию человека, который собирается баллотироваться и использует для этого военную ситуацию и остатки своего военного подразделения.

— На фоне провалов на фронте произошел подрыв путинского военного блогера Владлена Татарского. Что стоит за этим?

— Мне кажется, что учитывая тяжелую ситуацию на линии фронта, россиянам для медийного пространства нужна была «сакральная жертва». Вот этой «сакральной жертвой» и стал Татарский. Они решили показать, что «злая Украина через диверсантов уничтожила человека, который всей душой болел за страну».

Видите, даже мы с вами это обсуждаем. Эта новость продержится несколько дней, потом сойдет на нет. Про Татарского в России быстро забудут. Им свойственно не помнить своих, скажем так, деятелей. Думаю, будет найдена новая «сакральная жертва», которая отвлечет внимание людей от того, что их наступление захлебнулось. Они готовятся к обороне и даже Соловьев просит «коллег» не иронизировать на счет контрнаступления Украины. Он знает, что в Украине очень много западной техники и мы готовим очень сильный удар, который не понятно чем закончится для РФ.

Честно говоря, считаю, что это была операция российского ФСБ (они так действовали не в первый раз) для того, чтобы отвлечь внимание россиян от ситуации на фронте. Сам по себе Татарский вряд ли представлял какую-то ценность для россиян.

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