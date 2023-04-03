Прозрение нации Ян Валетов

3.04.2023, 16:38

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Россияне начнут рассказывать, что были против войны.

Прозрение нации после тяжелейшего отравления величием, начинается с отрицания вины.

Очень хочу дождаться момента, когда с той стороны начнут рассказывать, что они лично к случившемуся никакого отношения не имели, никогда так не думали, ни разу ничего подобного не делали, ничего такого с буквами V и Z не писали и не говорили. И происходящее они не одобряли, и к власти относились безо всякой симпатии, и на выборы не ходили, и, вообще, под Крыжополем у них есть почти родная троюродная тётка, которая может подтвердить, что они после 24.02. спрашивали у нее по Вайберу «как дела?».

А ведь именно так и будет.

В побежденной нацистской Германии вдруг выяснилось, что большинство и не слышали о лагерях смерти, Гитлера презирали, и временами мужественно ненавидели, а то, что были членами НСДАП - так все же были членами лучшей партии в мире! Чего тут такого?

Прозрение нации после тяжелейшего отравления величием, начинается с отрицания вины. Понимание того, что натворили в угаре и того, что за все придется отвечать, приходит только спустя время.

Очень хочется дожить до этого момента.

Посмотреть, послушать, почитать...

Ян Валетов, Facebook

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