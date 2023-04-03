Во время проверки боеготовности ВС Беларуси отработают призыв и переход на военное время 1 3.04.2023, 16:51

1,012

Проверка проводится по распоряжению Лукашенко.

Во время проверки боеготовности одного из соединений Вооруженных сил Беларуси военные чиновники отработают в том числе вопросы призыва и переход с мирного на военное время. Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По словам госсекретаря Совбеза, проверка носит «исключительно плановый характер» и проводится по распоряжению Лукашенко.

«Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению», — поделился Вольфович.

Он подчеркнул, что проверка «будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности».

Напомним, что Минобороны объявило 3 апреля очередную проверку боеготовности армии. Последний раз она проводилась в декабре 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».