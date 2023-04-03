Во время проверки боеготовности ВС Беларуси отработают призыв и переход на военное время

Во время проверки боеготовности ВС Беларуси отработают призыв и переход на военное время1
- 3.04.2023, 16:51
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Проверка проводится по распоряжению Лукашенко.
Во время проверки боеготовности одного из соединений Вооруженных сил Беларуси военные чиновники отработают в том числе вопросы призыва и переход с мирного на военное время. Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
По словам госсекретаря Совбеза, проверка носит «исключительно плановый характер» и проводится по распоряжению Лукашенко.
«Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению», — поделился Вольфович.
Он подчеркнул, что проверка «будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности».
Напомним, что Минобороны объявило 3 апреля очередную проверку боеготовности армии. Последний раз она проводилась в декабре 2022 года.