Кремль ограничил российским чиновникам и бизнесменам выезд за границу 8 3.04.2023, 16:58

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Фото: Bloombrg

Об этом заявил Песков.

Российские чиновники, высокопоставленные топ-менеджеры государственных компании и определенные бизнесмены имеют ограничения на выезд за пределы РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков для Financial Times.

Усиление контроля за передвижением высокопоставленных россиян введено с начала полномасштабной войны в Украине.

- В ряде случаев действуют общие правила, в других – принимаются решения в отношении каждого конкретного служащего, - рассказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сфера деятельности лица и структуры, в которых работают чиновники, влияют на ограничения.

Ранее российские СМИ сообщали, что запрет на зарубежные поездки действует для всех чиновников. Исключения возможны лишь в редких случаях и оформляются они в индивидуальном порядке. Эту информацию ранее не выносили в публичное поле.

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