«В кассе мне выдали на $100 больше» 3 3.04.2023, 17:05

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Белорусы рассказали, какие комичные и грустные истории возникали у них с наличными деньгами.

В 2021 году на долю наличных операций приходилось 35,8% оборота белорусских рублей. Это существенно, хоть количество расчетов картами растет из года в год. Журналисты myfin.by решили спросить у читателей, с какими проблемами при использовании наличных они сталкивались и почему теперь предпочитают хранить деньги иначе, в том числе и в иностранной валюте.

«Постепенно лишалась накоплений за несколько лет»

Елена, 41 год

– Храню в шкафу накопления в евро и долларах уже много лет. Деньги лежат среди вещей в пакете. Я пополняю запас по возможности регулярно – раз в месяц, иногда раз в 2-3 месяца, если выдался затратный период. За годы должно было накопиться около $10 тыс., если свести к одной валюте.

Перед Новым годом запланировала покупку смартфона в подарок ребенку подростку. Решила достать из запаса деньги на подарок. Но когда взяла сверток с купюрами в руки, поняла, что он подозрительно небольшой. Стала пересчитывать и поняла, что в пакете всего $6,4 тыс. Сначала испугалась – думала, обокрали. Потом разозлилась и пошла выяснять отношения с мужем. Но тот уверял, что ничего не трогал, даже не предполагал, где я их храню.

Из подозреваемых остался сын, ему 14 лет. Посторонних у нас дома обычно не бывает. После непростого разговора сын признался, что «взял немного». И такие подходы происходили по несколько раз в месяц.

Деньги, по словам сына, уходили на развлечения и «вкусняшки». Сын был наказан и теперь отрабатывает долги, выполняя домашние обязанности и поручения. Деньги я сначала перепрятала, а потом решила положить на депозит в банке, чтобы быть спокойнее.

«Чуть не стал преступником из-за ошибки кассира»

– В моем случае произошла почти криминальная драма. Я пошел купить доллары в ближайшем обменном пункте рядом с домом. Мне выдали деньги в кассе, я взял их, запихнул в карман куртки и пошел по своим делам, не глядя и не пересчитывая.

Вечером пришел домой, достал из куртки деньги. При пересчете выяснилось, что в кассе мне выдали на $100 больше – видимо, по случайности. Пришлось бежать в обменный пункт.

В голове уже проносились мысли о том, что моя фотография на доске «Их разыскивает милиция» или гуляет по интернету. Много таких новостей видел. И очень боялся стать одной из таких «звезд».

Но, к счастью, я успел. Кассир сказала, что уже собиралась сообщать в милицию, т.к. у них строгие регламенты. Я парировал, что ошибка в общем-то не моя. Вернул лишние $100, меня очень благодарили «за сознательность». А я больше ругал себя за невнимательность. Теперь всегда перепроверяю деньги у кассы.

«Бежала за деньгами и изорвала платье»

Ирина, 24 года:

– Со мной случилась история в духе ситуационных комедий. Летом покупала в киоске талоны, искала в кошельке нужную сумму. Пока копошилась и перекладывала мелочь, ветром унесло купюру в 50 евро.

Я побежала за деньгами. Наступила каблуком на подол своего платья, услышала треск – так возникла огромная дыра. Пришлось возвращаться домой без денег и в разорванном платье. Такой вот был паршивый день.

«Бабушкина память дважды лишила ее крупной суммы»

Диана, 29 лет:

– Нашей бабушке 86 лет. Она такой человек, который сам тратит мало, но постоянно откладывает на черный день или для внуков. Сколько ее помню, всегда у нее по дому лежали «запасы»: на кухне, в шкафу, в тумбе, между книгами, под телевизором, в пакетике за диваном и т.д.

С годами бабушкина память стала ухудшаться. Она часто не могла вспомнить, куда что-то сложила. Так случилось и с деньгами. Мы обыскали все, что пришло нам в голову, но так и не нашли. Обнаружились деньги только спустя несколько лет во время проведения капитального ремонта – они оказались в обувной коробке на антресоли. Мы просто туда не добрались и не думали, что бабушка на это способна физически.

Но проблема была в том, что деньги были еще неденоминированные. Мы позвонили в банк и узнали, что их все еще можно обменять. Мы так и сделали. Но сумма настолько обесценилась за эти годы лежания на антресоли, что было скорее обидно, что бабушка себе отказывала во многом, откладывая их.

Второй аналогичный случай случился уже с более крупной суммой в долларах. Мы точно знаем, что она была, т.к. бабушка из нее обычно поздравляла правнуков с праздниками. Мы видели, что накопления есть, и были спокойны за ее благополучие.

Ситуация повторилась: бабушка куда-то спрятала, но не может вспомнить, куда именно. Мы обыскали квартиру, нашли пару рублевых «заначек», но долларовую так и не нашли. После капремонта особых надежд на ее обнаружение уже нет.

«Потеряла кошелек с $2000 – была на грани отчаяния»

Юлия, 31 год:

– Несколько лет назад я планировала сделать парню (а теперь уже мужу) подарок на Новый год. Решила, что выберу ему новый игровой компьютер. Покупка не из дешевых, поэтому деньги на нее начала откладывать заранее, примерно за полгода. Цель была – накопить около $2 тыс.

Я откладывала в долларах. С каждой зарплаты исправно меняла деньги и хранила их дома. И вот наконец нужная сумма была собрана. Я взяла деньги с собой в офис, чтобы после работы оплатить заказ и забрать покупку.

И в обед, открыв сумку, я поняла, что кошелька в ней нет. А значит, и всех отложенных за полгода денег на подарок. Я была на грани отчаяния. Бегала по офисному зданию в надежде, что обронила кошелек в лифте или коридоре, переворошила весь офис. Искала в соцсетях объявления о находке, т.к. в кошельке была моя карта соцстрахования с именем. Но ничего… И, откровенно говоря, я понимала, что возвращать крупную сумму вряд ли будет много желающих.

К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Утром следующего дня я ехала с соседом в лифте. Он посмотрел на меня и спросил: «А вы случайно кошелек не теряли? Я нашел вчера в лифте».

Так деньги ко мне вернулись – а соседу достались 20% от содержимого кошелька в качестве благодарности.

Теперь накопления я храню исключительно на карте – как в рублях, так и в долларах. А чтобы откладывать, пользуюсь «Копилкой» в мобильном приложении банка.

И да, компьютер я все-таки купила.

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