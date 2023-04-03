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В Гомеле школьников согнали на «акцию памяти» российского пропагандиста Татарского

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  • 3.04.2023, 17:24
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В Гомеле школьников согнали на «акцию памяти» российского пропагандиста Татарского

«Акцию» организовал лукашист Уклейко.

Учитель гомельской школы привел учеников в «Русский дом», чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью пророссийского военкора Владлена Татарского, сообщает «Флагшток».

Речь идет об учителе «патриотического» воспитания средней школы № 59 Гомеля Дмитрии Уклейко. Он является поклонником сумасшедшего узурпатора Лукашенко и «русского мира».

Фотоотчет об акции опубликовало руководство «Русского дома» в Гомеле в своих социальных сетях.

В приемной школы журналистам ответили, что не знают об акции Уклейко. А единственный человек который владеет информацией — это замдиректора по идеологической и воспитательной работе Татьяна Холязникова, однако она в школе сейчас отсутствует.

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