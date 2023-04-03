Языковой империализм Кремля дал обратный эффект 6 Тарас Кремень

3.04.2023, 17:33

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На Западе пришло понимание подлинной сущности России.

За последний год для многих на Западе пришло понимание подлинной сущности России, имперской, захватнической страны, которая на протяжении веков присваивала культурное достояние порабощенных народов, переписывала историю и выстраивала мощную пропагандистскую машину.

Европейские и американские медиа анализируют жесткую колонизаторскую российскую политику, где языковой аспект всегда играл ключевую роль. Московия на протяжении нескольких веков подряд использовала практику лингвистического империализма – навязывание одного доминантного языка носителям других языков.

Так издание «The Conversation» отмечает, что Украина пережила многовековую принудительную русификацию, как следствие – системное преследование украинской культуры и языка. В советское время русский и украинский языки имели разные социальные функции: «Русский язык был «высоким». Это было престижно. Он ассоциировался с властью и социальным статусом. Это был язык образования, СМИ, правительства; это открывало двери для образования и возможностей трудоустройства. Украинский язык рассматривали как «низкий» – провинциальный язык с небольшим престижем. Это ассоциировалось со слабостью».

Цель политики русификации – уничтожение национальной и культурной идентичности Украины. В статье, в частности, отмечено, что Путин, постоянно культивировавший среди российской политической элиты имперский нарратив, и сегодня использует язык как повод и инструмент экспансии, утверждая, что все русскоязычные относятся к России и русской культуре.

«Для Кремля цель – искоренить украинскую идентичность любыми возможными средствами. Наряду с неизбирательными обстрелами, убийствами, пытками и изнасилованиями русские войска атаковали школы, университеты, музеи, памятники и культурные центры. На оккупированных территориях сменили вывески городов и улиц на таблички на русском, выбросили украинские книги на улицы, как кучи мусора, сменили украинскую школьную программу на русскую», – отмечает Ольга Максвелл, старшая преподавательница Школы языков и лингвистики Мельбурнского университета.

О похищении украинских детей с оккупированных территорий и принудительной русификации пишет Центр европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. Аналитики центра отмечают, что как при советском союзе, так и в настоящее время принудительное перемещение преследует одну цель – ослабить национальное самочувствие населения оккупированных территорий. Так, попадая в Россию, украинских детей зачисляют в местные школы и учат в классах, включающих ревизионистские уроки истории.

Однако языковой империализм Путина дает обратный эффект. Полномасштабное вторжение России стало фактором ценностной трансформации украинцев. Пришло понимание важности родного языка как главного национального признака. И сегодня необратимая деколонизация охватывает все больше и больше сфер, от общественного пространства до комплексной программы дерусификации «Укрзализныци».

О том, как Украина дерусифицирует свои театры и книжные магазины, пишет британский вещатель «ITV plc». «Культура, которая когда-то была настолько переплетена с культурой своего соседа, теперь отвергает все русское», – отмечает издание. Так, в репетиционных залах национальной балетной труппы уже не услышите произведений Стравинского, Прокофьева, Чайковского… «Танцоры не хотят их танцевать, а публика смотреть» – отмечает «ITV plc».

Журналисты пишут и об очищении украинских книжных полок от всего русскоговорящего продукта: «Убирают с полок и русские детские книги – времена двуязычного воспитания маленьких украинцев практически миновали. Украинцы просто хотят, чтобы Россия ушла из их жизни».

Дерусификацию общественного пространства Киева отмечает аналитический центр «Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa». Хотя процесс переименования в столице стартовал еще с 2014-го года, после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, эксперты утверждают, что сейчас он значительно ускорился: «Эта тенденция дерусификации – и, следовательно, украинизации – наполняет места Киева воспоминаниями и идентичностью, которые считаются более подходящими». Многие новые названия улиц возвращают память об украинской истории, культуре и науке. Сегодня киевские улицы увековечивают и современных героев, павших в войне против России.

За этот год Украина и мир во многом избавились от российского продукта. Одни страны отказываются от российского газа, другие – от российской культурной экспансии. И этот процесс по-прежнему продолжается. Народ, поддерживающий геноцидную политику своего лидера, должен разделить с ним и всю ответственность.

Тарас Кремень, «Левый берег»

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