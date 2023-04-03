ВСУ атаковали российскую танковую колонну

ВСУ атаковали российскую танковую колонну2
- 3.04.2023, 17:51
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Оккупант заснял на видео ликвидацию сослуживцев.
Вооруженные силы Украины уничтожили танк российских окупантов на дороге из разбитого населенного пункта сельского типа.
Соответствующая видеозапись сделана оккупантом, двигавшимся на броне следующего танка в колонне. На записи видно, как в танк попал артиллерийский снаряд.
Судя по тому, что оккупант выдвинулся по пояс из открытого люка башни, снимая первый танк, он явно не ожидал произошедшего. Неожиданно первый танк ярко загорелся и начал дымить.
Вторая машина остановилась. Потом дернулась вперед, снова остановилась, а потом быстро поехала назад.
Ролик на своей странице в социальной сети «Твиттер» сегодня обнародовал народный депутат и волонтер Юрий Мисягин с комментарием:
«Видео российского танкиста… Во время движения танковой колонны украинский боеприпас четко попадает в идущий первым российский танк и уничтожает его».
Если это действительно была колонна, как указывает Мысягин, то понятно, что второй танк мог двигаться назад в том случае, если это сделали ехавшие за ним.
Відео російського танкіста від першої остови.— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) April 2, 2023
Під час руху танкової колони український боєприпас чітко потрапляє у російський танк, що йде першим, та знищує його.https://t.co/Y0njQdlcZh pic.twitter.com/uXljbFzF6M