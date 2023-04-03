Россиян начнут сажать в тюрьму за призывы судить Путина в Гааге 3 3.04.2023, 18:05

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ в мае.

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят деятельность международных органов, в том числе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, направленную против России, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Также депутаты прорабатывают наказание для россиян за сотрудничество с МУС и публичные призывы к исполнению его решений. «Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления», — заявил Володин, уточнив, что речь идет о штрафах и реальных сроках.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в принудительной депортации украинских детей с захваченных территорий в Россию. После этого Володин предложил запретить деятельность МУС в стране, а также ввести ответственность «за поддержку» суда.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас призвал не отвечать на решение МУС изменением внутреннего законодательства. Поскольку Россия не ратифицировала Римский статут, и никакие правовые последствия ей не грозят, такая реакция органов власти «будет излишней», сказал он.

20 марта Следственный комитет завел дело против четырех представителей МУС по ст. 299, ст. 30, ст. 360 УК — «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил судьям МУС гиперзвуковой ракетой. В Кремле сообщили, что Путин не «принимает близко к сердцу» ордер на свой арест.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд принял «историческое решение, с которого начнется историческая ответственность».

Главный прокурор МУС Карим Хан отметил, что выданный ордер на арест Путина является пожизненным — его отзовут, только когда российский президент предстанет перед судом и судьи закроют дело.

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