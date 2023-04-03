До +11 градусов ожидается в Беларуси во вторник 3.04.2023, 18:06

Пройдет мокрый снег.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории выпадут осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем). На отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами слабый гололед. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 — минус 5 градусов, днем — плюс 1-7. По юго-востоку ночью ожидается плюс 1-3 градуса, днем — плюс 8-11.

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