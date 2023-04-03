Помощь НАТО Украине превысила годовой военный бюджет России 3.04.2023, 18:31

Об этом заявил Йенс Столтенберг.

С начала российского вторжения страны НАТО предоставили Украине военную помощь на более чем $65 млрд, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В то же время Россия планирует потратить на военные нужды в 2023 году почти 5 трлн рублей, или $63,7 млрд, следует из проекта закона о бюджете.

Таким образом, расходы стран НАТО на укрепление военного потенциала Украины превысил годовой бюджет РФ на национальную оборону.

Более того, генсек Североатлантического альянса в очередной раз пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а также заявил о единстве стран-участниц блока в этом решении.

«Нас не запугать. Мы будем и дальше поддерживать Украину <…> Мы не знаем, когда закончится эта война, но когда она закончится, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию, а история не повторялась. Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность», — сказал он (цитата по CNN).

Столтенберг также рассказал о планах обсудить на ближайшее встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе долгосрочную поддержку Украины. Он выразил надежду на то, что министры одобрят план начать разработку многолетней программы по военной помощи Киеву.

Генсенк НАТО надеется, что участники альянса будут ежегодно выделять Киеву 500 млн евро, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его плану, эти средства пойдут на топливо, снаряжение и системы защиты от беспилотников.

Встреча министров пройдет 4 и 5 апреля. Во вторник участники комиссии «НАТО-Украина» встретятся также с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой и обсудят, как можно усилить поддержку для дальнейшего укрепления ВСУ, передает корреспондент издания «Новая газета. Европа».

Кроме того, Столтенберг сообщил, что в НАТО пока не увидели изменений в положении ядерных сил России. В конце марта президент России Владимир Путин объявил о решении расположить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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