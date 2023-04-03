В Столинском районе ГАИ гонялась за двумя трактористами 14 3.04.2023, 18:41

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Один признался, что пил, другой «по-честному» уверял, что не употреблял.

В Столинском районе двое пьяных сельчан пытались скрыться от ГАИ на старом тракторе. Видео погони опубликовал приближенный к МВД телеграм-канал.

1 апреля инспекторы обратили внимание на «подозрительный трактор», который ехал по проселочной дороге. Водителю подали знак об остановке. Тот на требование не отреагировал и попытался скрыться.

Непродолжительное преследование завершилось на опушке. Здесь инспекторы остановили трактор и вытащили из кабины двух мужчин.

Один из них уверял, что «по-честному не употреблял». Другой признался, что выпили на троих бутылку водки в честь дня рождения.

В итоге на водителя составили восемь протоколов. Нарушителя отправили в изолятор временного содержания.

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